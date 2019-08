Mikel Rico: “Estamos con ganas de volver a competir”

Se acabó la pretemporada para la SD Huesca y, además, de la mejor manera posible, con una victoria sobre el Girona (0-2), uno de los que se espera que sean rivales directos en la pelea por los puestos altos de Segunda División. A la finalización del encuentro el sábado, en las entrañas de Montilivi se podía vislumbrar caras de satisfacción entre la expedición azulgrana, una de ellas era la de Mikel Rico. “Ha sido un buen partido, una victoria que te hace creer en lo que haces y fortalece lo que hemos hecho durante la pretemporada”, expuso el centrocampista vasco, que afronta la que será su tercera etapa en El Alcoraz, y que aseguró que la plantilla está “con muchas ganas” de cara al inicio de la temporada el próximo domingo en Las Palmas.

El verano futbolístico queda ya atrás y en él “lo importante es que el equipo ha cogido los conceptos que el entrenador quiere”. A los marcadores obtenidos en los amistosos, cuatro empates y dos victorias, les restó importancia. “Nunca sabes qué es mejor, hay veces que pierdes en pretemporada y llegas al primer partido y ganas, y en otras ocasiones es al revés”, señaló.

Con el Girona, Rico fue titular en un once que a punta a ser muy similar al que escoja Míchel Sánchez para la primera jornada de liga. Sin embargo, el ex del Athletic no siente todavía que el puesto vaya a ser suyo. “Estamos todos para intentar jugar, poner las cosas difíciles al míster y que tenga mucho dónde elegir”, apuntó. De hecho, en el centro del campo es donde parece haber más competencia algo que considera que “es bueno porque el futbolista rinde más y así hay entre lo que elegir. A este respecto, sobre las cuatro últimas llegadas, las de Juan Carlos, Mosquera, Seoane y Raba, las valoró como “muy buenas” porque “todos aportan cosas diferentes”. “Si acertamos con lo que falta, la plantilla será un buen grupo”, manifestó en relación con las incorporaciones que aún quedan por cerrar.

El equipo guarda fiesta este domingo y el lunes, y será el martes cuando comience a preparar el primer compromiso del curso. “A partir de ahora trabajaremos para saber cómo hacer daño a Las Palmas”, echó Rico la mirada al frente.