Raba y Seoane: la juventud es un grado

Dani Raba y Jaime Seoane, los últimos en llegar a la Sociedad Deportiva Huesca, han sido también los últimos en ser presentados. Acompañados por el director deportivo, Rubén García, y también por familiares y sus agentes, han desglosado los motivos que les han llevado a decantarse por el club azulgrana frente a otras ofertas. El primero, delantero cedido por el Villarreal y como una firme promesa de futuro; el segundo, centrocampista, deja el Real Madrid después de 14 años desde la base hasta el primer equipo.

García ha dado la palabra a ambos. Primero a un Raba de quien ha manifestado que “no podemos estar más ilusionados por un jugador de su categoría y experiencia en la élite, por fuera y en la punta. Espero que muestre su calidad, verticalidad y potencia”. El cántabro, de 23 años, llega con la ambición de realizar un gran año que le permita volver al Submarino Amarillo con la vitola de futbolista mejorado. “El año pasado no disputé muchos minutos, en la pretemporada he tenido muchas ofertas y me he decidido por el interés y confianza del Huesca”, ha manifestado.

Espera buenos resultados “en lo personal, que va ligado a lo colectivo. Cuanto más pueda aportar mejor me puede ir para el año que viene”. Tanto Raba como Seoane han sido objeto de una cálida bienvenida por parte de sus nuevos compañeros. No le ha dado tiempo ha habla demasiado con ellos y tampoco con Míchel Sánchez. Sí sabe del técnico de la SD Huesca que “quiere jugar a fútbol y con balón y eso va ligado a mis características”.

Estas son la “verticalidad, desborde y desequilibrio para ayudar al equipo”. Entre los motivos que le han conducido hasta El Alcoraz se encuentran los consejos que ha recibido de Miguelón, compañero en el Villarreal y aterrizado semanas atrás, y también de Moi Gómez, azulgrana las dos últimas temporadas y quien le dio “muy buenas indicaciones”. Habituado a la exigencia, “con independencia de que sea el Villarreal o el Huesca”, el atacante tiene casi dos semanas por delante para alcanzar el tono que le pida Míchel.

Lo mismo ocurre con Jaime Seoane, de 22 años y que cambiará el blanco por el azulgrana los tres próximos cursos. García lo ha radiografiado como un jugador con “excelente visión de juego y trato de balón, la cantera del Madrid le ha hecho completo en el centro del campo”. De manera análoga a lo que ha sucedido con Raba, el interés del club azulgrana le convenció pese a tratarse de un “cambio grande”. Llega “con toda la ilusión del mundo” para adaptarse “lo antes posible”.

De momento está “encantado, a Míchel le gusta tener el balón y que se juegue bien. Hemos entrenado tres veces y hay de dar lo mejor para el equipo”. Convencido de que “se pueden hacer grandes cosas juntos”, Seoane se define como un “jugador de equipo, de mucho trabajo y completo, puedo actuar en cualquier posición”. En las últimas semanas, su trabajo al lado de Zinedine Zidane le ha aportado “experiencia”; también, con consagrados de la talla de Kroos y Modric. Ahora se trata de “adaptarme lo antes posible y aprender de todos, la competencia es buena”.