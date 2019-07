Álvaro Fernández: "Afronto la competencia con naturalidad"

Álvaro Fernández compite junto a Jovanovic, Bardají y Valera por ser el elegido para ocupar la portería de la SD Huesca. Primer fichaje anunciado por el club altoaragonés de cara a la próxima campaña, el riojano de 21 años es un proyecto con futuro incorporado desde el Mónaco y tras estar cedido la pasada campaña en el Extremadura. "Es algo positivo porque tener la competencia cerca te hace mejorar día a día", explica sobre la sana rivalidad que mantiene con sus compañeros y que afronta "con naturalidad". "Cada uno trabaja para ser titular en Las Palmas", zanja el asunto.

Tras cinco días de entrenamientos en Benasque, el cancerbero define la concentración como "exigente". "Sabíamos que iba a ser así, pero al final ayuda a conocer a los compañeros, nos carga mucho físicamente para afrontar bien la temporada y hace que sigamos progresando para después afrontar las situaciones complicadas de la mejor manera", profundizó este viernes.

Concretamente, desveló que lo que el entrenador Míchel Sánchez espera de los porteros es "primero la salida de balón". "Es lo que más me ha llamado la atención porque el juego lo basa en tener siempre el balón y en empezarlo desde el portero", explicó añadiendo que "debemos mirar siempre el mejor pase, mantener la posesión y no regalar pases largos". También tuvo palabras de alabanza hacia el entrenador de porteros Adrián Mallén: "Me está ayudando mucho porque venía de otro tipo de escuela de fútbol y ahora estoy aprendiendo a parar más atrás, A aguantar bien en la portería y a manejar diferentes situaciones que veremos en los partidos".

Acerca del ritmo lento que está teniendo la llegada de refuerzos expuso que los jugadores están tranquilos. "Nos limitamos a entrenar y luego ya veremos quién viene. Hay líneas en las que faltan piezas, pero no nos podemos centrar en eso", valoró.

Contra el Ejea, en el segundo amistoso de la pretemporada, que se disputará en Benasque el sábado a las 18.00, espera una victoria. "Tiene que ser un paso adelante en el que se mejore la imagen y en el que seamos capaces de ganar para sumar confianza", comentó. Mirando más adelante, no pone "límites" al equipo aunque "el objetivo es estar arriba".