La SD Huesca sigue buscando refuerzos en el ecuador de su estancia en Benasque

Cuando llega el ecuador de la concentración en Benasque, la SD Huesca continúa con la búsqueda de refuerzos para completar una plantilla a la que aún le quedan muchos huecos por rellenar, especialmente en el centro de la defensa y en el ataque. En el seno del club se considera importante que los jugadores que lleguen tengan experiencia en Segunda División, pero también está echando sus redes en caladeros internacionales. Igualmente se sigue poniendo el ojo en jóvenes valores de filiales importantes, una vía por la que han recalado Joaquín Muñoz (Atlético de Madrid) y Miguelón (Villarreal) y por la que se espera para la próxima semana al centrocampista Jaime Seoane una vez haya acabado la gira norteamericana con el Real Madrid.

En los últimos días se ha conocido el interés de los azulgranas por varios delanteros aunque su incorporación no es sencilla, al menos a corto plazo. El objetivo marcado en rojo es Michael Santos, sin embargo el Málaga no está dispuesto a dejar salir al uruguayo a un rival de Segunda División si no es con un traspaso de por medio. Xisco Jiménez se encuentra sin equipo tras finalizar su relación con Osasuna, pero él mismo ha manifestado que su intención es esperar lo máximo posible a que los navarros lo vuelvan a llamar. Por su parte, las preferencias de Rafa Mir están también encaminadas a encontrar acomodo en Primera División.

Para la defensa, toda vez que otras bazas como la de Marcelo Silva se han alejado, sigue sobre la mesa la carta de Xabier Etxeita. La posibilidad de contar de nuevo con el central vasco, cedido por el Athletic la temporada pasada y desvinculado ya definitivamente de los de San Mamés, se baraja desde el final de la Liga, aunque él primero quería comprobar sus opciones de seguir en la élite. Otro equipo que lo tiene apuntado en su agenda es el Girona.