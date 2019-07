La segunda oportunidad de Eugeni

El talento de Eugeni Valderrama se abre paso en su segunda etapa en la Sociedad Deportiva Huesca. En la primera, el verano pasado, no llegó a debutar en partido oficial y se marchó cedido al Albacete a comienzos de agosto. En el conjunto manchego se convirtió en un jugador clave para que los manchegos rozasen con los dedos el ascenso a Primera y, de vuelta al conjunto azulgrana, aspira a liderar a los de Míchel Sánchez. El centrocampista destila clase en los primeros entrenamientos de la pretemporada y estos meses le han servido para seguir madurando como futbolista.

Con movilidad, toque y disparo, las sesiones de trabajo confirman sus cualidades como mediocampista y llegador. Además, conoce bien la categoría de plata después de su paso por Lorca, Cádiz, Albacete y, más atrás en el tiempo, Nástic de Tarragona. Además, Eugeni tiene la “espinita clavada” de no haber podido debutar en la máxima categoría y se muestra prudente respecto a las opciones de la SD Huesca de regresar a las primeras de cambio. El catalán ha completado un buen inicio de pretemporada a la espera de que la llegada de más fichajes ayuden a configurar el verdadero potencial de la plantilla oscense.

La primera semana de entrenamientos ha sido “buena” y ha servido “para coger el ritmo después de las vacaciones” antes de seguir profundizando en los retos venideros. Como ha proclamado Míchel y explicado jugadores curtidos como Pulido, Gallar o Ferreiro, el nuevo entrenador hace girar todo en torno a la pelota, a “proponer desde atrás y sacar el balón jugado siempre que se pueda. Es una buena idea y un buen proyecto. Ahora toca seguir matizando lo que quiere el técnico”.

Eugeni asume que su forma de jugar se adapta a lo que le pide el preparador, y “hay que aprender y seguir haciéndolo porque la Segunda División es muy complicada”. Todavía “es pronto” en opinión del tarraconense para hablar de objetivos; cabe centrarse en “preparar el primer partido de liga en Las Palmas, que será muy complicado. Queda mucha gente por llegar para formar el equipo pero esto pinta bien”.

En Albacete, Eugeni Valderrama jugó 36 partidos, incluida la eliminatoria por el ascenso frente al Mallorca, y marcó ocho goles que le convirtieron en uno de los centrocampistas más relevantes de la categoría. Se trata de los mejores registros de su todavía incipiente carrera profesional, que le condujo hasta el filial del Valencia hace tres temporadas y, de ahí, a Segunda y a un Huesca en el que tiene contrato hasta 2021. “En Segunda, la clave es competir todos los partidos, lo que supone poder sacar los tres puntos. Cualquier rival es complicado y no se puede minusvalorar a nadie”, ha analizado.

Llega “con ganas” pese a los cantos de sirena y el presunto interés de equipos como el Eibar: “No sé qué pasará conmigo pero estoy contento”. De momento, se encuentra “entrenando bien y contento con el grupo y el cuerpo técnico”. La ventaja de conocer la Segunda A le ha ayudado a crecer en el Albacete, donde le han “tratado muy bien y enseñado muchas cosas. He aprendido a competir porque me faltaba ser regular y allí lo he conseguido”. En esta nueva oportunidad, “hay que pensar en el futuro” y ya no en la ocasión extraviada de jugar en Primera, señala.

Con “muchas caras nuevas” en el grupo, “los chavales aprietan y quieren ganarse un sitio. Como es lógico, tenemos que seguir haciendo lo que nos pida el míster para ganarnos el puesto”. El otro jugador cedido el pasado curso, Dani Escriche en el Lugo, también se ha sumado a esta primera semana de trabajo con el ánimo de adquirir importancia en un bloque todavía en una fase inicial de su configuración.