Primera semana de la pretemporada con 25 efectivos y mucho trabajo pendiente

El entrenamiento matinal de este sábado ha puesto fin a la primera semana de la pretemporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Nueve sesiones de trabajo que han girado en torno a la pelota y que sirven para perfilar la idea inicial del técnico Míchel Sánchez, que no dispone todavía del grueso de la plantilla pero que ya transmite a los futbolistas presentes que quiere un equipo ordenado, trabajador y preciso con la posesión de la pelota. Ofensivo y alegre. La nutrida presencia de canteranos compensa las carencias numéricas en la antesala de la llegada de más fichajes y de la concentración en Benasque. De momento, suman 25 efectivos.

La situación presenta peculiaridades como la presencia de cuatro porteros: el fichado Álvaro Fernández, un Aleksandar Jovanovic con posibilidades de salir y tanto Ander Bardají como Antonio Valera que lo harán cedidos. A cambio, Jorge Pulido es el único central de la plantilla y se carece de delanteros centro después de la marcha de Enric Gallego, que ni siquiera comenzó la pretemporada. La línea con más futbolistas es el centro del campo y el lateral zurdo aparece cerrado con Javi Galán y Luisinho.

Está por resolverse la situación de Damián Musto, pendiente de la sanción de la FIFA por su presunto dopaje, y los fichados Mikel Rico, Joaquín Muñoz y Miguelón también se adaptan a lo que les pide Míchel. El lateral diestro cedido por el Villarreal cayó lesionado al final del entrenamiento vespertino del viernes después de un encontronazo con Luisinho y sufre un esguince en el tobillo derecho. Este sábado se ha quedado ejercitándose en el gimnasio y después ha observado el entrenamiento de sus compañeros desde la barrera.

NOTICIAS RELACIONADAS La segunda oportunidad de Eugeni

El concurso de los futbolistas que actuarán en el Ejea, el Huesca B y el juvenil está facilitando a Míchel Sánchez la organización de partidillos en los que simular situaciones reales de juego. El entrenador madrileño reserva para los minutos iniciales de cada entrenamiento la parcela meramente física y, a continuación, la pelota pide paso. Los finales se dedican a estirar sobre el césped y a las órdenes del preparador físico, David Porcel. Salvador Funez es el segundo entrenador y completan el cuerpo técnico Adrián Sipán, Adrián Mallén y Alberto de la Fuente.

El nuevo responsable de los servicios médicos, Fernando Sarasa, suele estar acompañado de Francisco Moré como miembro del organigrama y también suelen acudir a las sesiones de trabajo el consejero delegado, Manuel Torres, y el consejero Agustín Pueyo, además del director deportivo, Rubén García. El último en llegar ha sido el central Alejandro Zekri, que procede la cantera del Real Madrid también jugará en el Ejea pero todavía no ha firmado y, por tanto, no se entrena aún. El Ejea ha anunciado a un ex de SD Huesca y Real Zaragoza, Chechu Dorado.

La plantilla azulgrana descansará hasta este lunes, día en que arrancará la segunda semana. El club espera cerrar durante los próximos días varias incorporaciones y el sábado 20 de julio disputará en Calahorra contra el equipo local el primer amistoso del verano (20.00). Al día siguiente por la tarde se desplazará a Benasque y el lunes 22 iniciará las sesiones de trabajo de este ‘stage’, que se prolongará hasta el martes 30 de julio.