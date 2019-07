El Levante presenta a Melero, que ha dado un “paso adelante” en su carrera

El centrocampista Gonzalo Melero ha asegurado este viernes durante su presentación como jugador del Levante que una conversación que mantuvo con Paco López al acabar la pasada temporada fue clave para decidirse por el equipo valenciano y apuntó que entiende "el mismo fútbol" que su nuevo técnico.

"El entrenador se puso en contacto conmigo al acabar la temporada y una llamada del técnico a los jugadores nos dice mucho. Me transmitió su confianza y me marcó mucho, la verdad", ha explicado en la rueda de prensa de su presentación. El centrocampista madrileño ha añadido que cree que se puede adaptar a lo que quiere el entrenador y que puede desenvolverse en varias posiciones, "entendemos el mismo fútbol y puede ser positivo para el equipo".

Melero firmó por el Levante hasta 2023 después de alcanzar un acuerdo con el Huesca por una cantidad de 3,6 millones de euros. El jugador ha comentado que "desde que supe el interés del Levante tenía las ideas muy claras" y que su llegada a Valencia supone que ha dado "un paso adelante en mi carrera", ya que su intención es quedarse en el equipo granota "varios años".

Melero ha confesado que su estreno en Primera División el curso pasado con el Huesca no fue como esperaba por una lesión en el pubis y el descenso a Segunda. "La temporada pasada no fue la que esperaba. Ahora no estoy teniendo ninguna molestia y espero que sea así durante todo el año. Espero estar desde el primer momento al pie del cañón. Creo que puedo aportar defensiva y ofensivamente", manifestó el jugador.

Además, ha subrayado "el buen rollo que hay entre los compañeros" y se mostró deseoso de arrancar la competición. "Estoy preparado para competir el puesto y mi único objetivo es estar al cien por cien. Tengo la confianza del entrenador y poco a poco tengo que ir ganándome la de mis compañeros", ha concluido.

Mientras, el presidente del Levante, Quico Catalán, ha dado la bienvenida al futbolista, por el que ya negociaron hace un año, y desvelado que era un objetivo prioritario para el entrenador del equipo, Paco López. "Melero ha tenido siempre el beneplácito de todos en el área deportiva y era un objetivo marcado porque a nuestro entrenador siempre le ha gustado mucho. Teniendo otras opciones, Melero ha querido venir y es el perfil ideal que enriquece a un proyecto como el nuestro", ha indicado el máximo mandatario del club.