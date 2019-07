Gallar: “Esta pretemporada es muy parecida a la de Rubi y ya sabemos cómo acabó”

Álex Gallar, veterano a sus 27 años, enarbola la bandera del sentimiento y la ambición en la Sociedad Deportiva Huesca. Jugará su tercer curso después de un ascenso y un paso por Primera División que le han situado como uno de los líderes del vestuario. Además, se muestra en sintonía con el objetivo que ya ha expresado Jorge Pulido de regresar a la máxima categoría. Un anhelo que también les ha transmitido Míchel Sánchez en estos primeros días de la pretemporada.

Siempre en los terrenos de juego del IES Pirámide, Los jugadores agradecen que el balón cobre protagonismo. También Gallar. “Con el míster incidimos en el balón, falta por llegar el grueso de la plantilla pero estoy contento con estos primeros días”, ha señalado tras la sesión matinal de este jueves. El nuevo entrenador pretende “implantar su manera de jugar desde bien pronto y es básico para el grupo. Es muy parecido a la pretemporada de Rubi y todos sabemos cómo acabó”.

El técnico tiene muy claro, y así se lo ha transmitido a los suyos, que “desde un principio la idea de volver a ascender y recuperar la categoría. Es una motivación e ilusión para el futbolista. Nadie quiere ser el décimo. Sabemos perfectamente que tenemos un reto muy bonito por delante”. Álex Gallar, todavía con un año más de contrato con la SD Huesca, se muestra “contento aquí”. Y no ha recibido ninguna oferta formal para cambiar de aires: “El entrenador y la dirección deportiva saben mi intención. Todo lo que pueda llegar lo lleva mi representante y no me ha dicho nada. Creo que aquí se me valora”.

Al extremo siempre le han gustado los retos y asume con naturalidad el papel de líder para los más jóvenes y recién llegados. “Los veteranos, como Pulido y Ferreiro, tenemos que ser los que tiremos un poco más del carro, que los jóvenes vean que soportamos el peso y que tenemos esa ilusión”. Gallar asume que la próxima temporada ha de ser un jugador “importante” y así lo ha hablado con Míchel. “Quiero mejorar mis números de Segunda y hacer más de aquellos ocho goles”, ha asegurado.

Entiende la “inquietud” por que hasta el momento solo se hayan realizado cuatro incorporaciones a una base de jugadores del año pasado muy escueta: “Es un poco sorpresivo, esperemos que en Benasque seamos más. Los jóvenes tienen una oportunidad importante y nosotros vamos a ayudarles. El mercado está muy parado, tiene que llegar la fecha en que se rompa. Los que vengan tienen que saber que el Huesca es un candidato al ascenso”.

Gallar asume todo lo que rodea a la Operación Oikos “con la tranquilidad del que no ha hecho nada malo. Las imágenes del Huesca-Nástic están ahí para verlas. Hicimos un buen partido en líneas generales. Hay cierta incertidumbre y no queremos que pase nada al respecto”. El catalán sabe que “a la afición hay que decirle poca cosa, les necesitamos mucho. El orgullo y el sentimiento aquí es muy diferente al de otros equipos”. Tras el breve paso por Primera, “la gente está mucho más con nosotros, también nos van a exigir más y estamos preparados para ese reto”.