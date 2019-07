Tenía que ser Jorge Pulido el primer futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca que hablase este nuevo curso. El defensa manchego, de 28 años, será uno de los veteranos y, por tanto, líderes de un vestuario necesitado de nuevos referentes. También de más fichajes, aunque el zaguero ha alabado este lunes tras el entrenamiento inaugural en el IES Pirámide la elección de Míchel Sánchez para el banquillo. También ha aludido a la Operación Oikos y argumentado la absoluta limpieza tanto del club como a nivel individual. Ha sido “un verano largo” y Pulido llega con la ambición de pelear por el regreso a Primera División.

El por ahora único central del plantel coincidió con Míchel en el Rayo Vallecano y le parece “un gran entrenador. Esperamos que nos ayude a conseguir el objetivo de este año”. En la charla inicial de la primera sesión del verano no se ha hablado demasiado de fútbol, pero los futbolistas tienen sobradas referencias de su labor como técnico: “Sabemos cómo juega, quiere tener la posesión y ser un equipo ambicioso ante la portería contraria. El primer día es complicado, la gente llega de los viajes y no puedes meter mucha caña. Ha habido mucho balón y ya nos ha dicho que serían sesiones divertidas dentro del trabajo y el compromiso. Eso se agradece, pero habrá que correr como todas las pretemporadas”.

La filosofía del nuevo entrenador, ha añadido Pulido, “es como la de Rubi, que nos llevó a estar ahí; o como la de Francisco en el último tramo de la temporada, cuando se sacaron buenos resultados”. Y no preocupa al manchego la cantidad de novedades que va a producirse para el curso que viene, además de que asume su misión principal. “En el fútbol siempre hay cambios y este año, muchos. Lo bueno es que conoces a gente maravillosa y seguro que nos adaptaremos y haremos un gran equipo. Los que llevamos más tiempo debemos ayudar al resto a adaptarse para lograr el objetivo de subir este año”, ha añadido.

Con “mucha gente cedida y que terminaba contrato, intentaremos sumar desde los utilleros a los jefes de prensa. Así, conseguiremos el objetivo y confío en la directiva que ha llevado al Huesca a Primera División”. Pulido ha recordado que, hace dos veranos, “Melero o Camacho me ayudaron mucho. No llevo mucho tiempo, es el tercer año, pero nos toca tomar ese rol. Con la calidad humana de este club será fácil”.

Protagonista del spot de la campaña de abonados, el zaguero encuentra razones para superar de largo la cifra de los 2.000 carnets que ya se ha rebasado pese a que “han pasado cosas que a nadie le gustan”, en referencia a la Operación Oikos. “Este club es comprometido y hace las cosas bien. Hay que darles el voto de confianza y con los que estamos y los fichajes creo que pelearemos por volver a Primera. El técnico ha sido un acierto y supone la primera piedra para construir el nuevo proyecto”.

En referencia a la presunta trama de amaños de partidos y apuestas deportivas y al Huesca-Nástic, Pulido ha subrayado que, en aquellos días de mayo de 2018 que él vivió en primera persona, “nadie sabía nada. Yo alucinaba desde los Estados Unidos, donde me encontraba de vacaciones. Tenemos que estar tranquilos, en el vestuario todos hemos salido a ganar siempre y desde el club, igual”. Se ha mostrado “sorprendido” con las alusiones de Íñigo López a un presunto “pacto de caballeros”, ya que “llevo desde los 18 años de profesional y jamás he tenido ni voy a tener un pacto ni me dejaré ganar. Puede afectar a un tercero, soy un profesional y nadie va a poner mi palabra en duda”.