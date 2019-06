Los discutidos 100.000 euros entre Lasaosa y 'los malos' en el caso Oikos

Son 100.000 euros que se antojan de gran importancia dentro de la investigación del caso ‘Oikos’, pero a los que no se les ha logrado situar un origen concreto, al menos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto de actuaciones. Y eso que resultan de especial interés tanto para la causa de Agustín Lasaosa como para la de la SD Huesca. En el caso del primero, es el principal nexo de unión que mantiene con los denominados como ‘los malos’, Carlos Aranda y Raúl Bravo, los cabecillas de la presunta trama de amaño de partidos vinculada a las apuestas sobre la que la Policía puso su lupa a raíz de las sospechas que levantó el partido Huesca-Nástic de la jornada 41 de Segunda División de hace dos temporadas. De hecho Aranda llega a reconocer en las conversaciones intervenidas que "el del Huesca" le debe realizar ese pago y Lasaosa incluso recibió amenazas al respecto. Por otra parte, en el registro del despacho del exmandatario se encontró un documento manuscrito, que él habría negado haber escrito, en el que se reflejan operaciones por valor de 125.000 euros y los nombres de Carlos y Raúl entre otros.

Las comunicaciones vía llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp que la Policía ha recopilado al respecto permite establecer según sus pesquisas una cronología acerca de la problemática que esta cantidad de dinero genera en varias personas vinculadas a la SD Huesca. Ya en el verano de 2018, el futbolista Íñigo López, cuyo contrato con los azulgranas no había sido renovado tras tres temporadas y que está considerado como un intermediario en la organización, habría mantenido contactos con alguien llamado ‘Josete’ para solventar la deuda. Este nombre aparece en varias conversaciones más que supuestamente se refieren al asunto y en las que también participan Lasaosa y Juan Carlos Galindo, el que fuera jefe de los servicios médicos y que igualmente está siendo investigado. Al respecto, el pasado domingo el director general del club, Josete Ortas, emitió un comunicado asegurando que nunca había hablado con ninguno de ellos "por una teórica deuda o contrato" que les comprometiera con Carlos Aranda y Raúl Bravo, "desconociendo por tanto su existencia".

En octubre, ‘Los malos’, saltándose a López, habrían contactado directamente a Lasaosa para reclamarle el dinero. Éste se quejó al actual jugador del Deportivo consiguiendo aplazar el asunto hasta después de Navidad.

El 7 de enero habrían vuelto a insistir dirigiéndose a Lasaosa: "Si no contestas iremos a verte personalmente con esa gente y te aclaras tu con ellos. En esta vida hay que ser serio y agradecido". Ante esto, el dirigente mostró de nuevo su malestar a López, al que también estaban presionando al mismo tiempo. "A mí me estuvieron taladrando hace dos días a mensajes", le comenta a Galindo el 10 de enero, añadiendo "están nerviosetes". Aún, así consigue una nueva prórroga hasta final de mes.

En febrero vuelven a escribir a Lasaosa. Para tratar de buscar una solución, le comenta a López que "habrá que darles trabajo... yo no se qué... con el pirata de Almendralejo", siendo ‘el pirata de Almendralejo’, según infiere la Policía, Luis Oliver, responsable del área deportiva del Extremadura.

De allí se salta a marzo, momento en el que los investigadores sitúan una supuesta reunión de directivos del Huesca en la que se trataría el pago de los 100.000 euros. En la parte abierta del sumario no se refleja ninguna mención a ella por parte de los investigados, ni se explica cómo se sabe de su existencia. Por otra parte, en sus declaraciones como testigos tanto Ortas como el consejero José Antonio Martín, ‘Petón’, afirmaron desconocer que se hubiese celebrado. La referencia temporal más ajustada que aparece sería once días antes de un presunto encuentro entre el que era el director deportivo, Emilio Vega, y Raúl Bravo el 29 de marzo para, según el informe, tratar la forma de pago. Finalmente, el 14 de abril en una conversación sobre deudas, Aranda reconoce: "Y cien que me deben más, que me tiene que dar el del Huesca, que ya me lo ha reconocido que me los debe".