Petón: “Ni la SD Huesca ‘per se’ ni ningún directivo están siendo investigados”

El consejero de la Sociedad Deportiva Huesca y presidente de la Fundación Alcoraz, José Antonio Martín, Petón, también está harto de que se vincule al club azulgrana con la operación Oikos y ha defensido su absoluta inocencia en el programa de televisión ‘El Chiringuito de Jugones’ que emitió este martes por la noche el canal Mega. Petón insistió en que ningún consejero de la entidad está siendo investigado y tampoco el Huesca “per ser”. En la línea ya mostrada por el consejero delegado, Manuel Torres, advierte de que se defenderá la imagen del club hasta las últimas consecuencias.

Petón ha explicado que tras pasar “un día malo” a raíz de las detenciones que se produjeron el pasado 28 de mayo pudo tranquilizarse después de testificar de manera voluntaria al día siguiente en la comisaría provincial de Huesca. “A partir de ese día puedo dormir a pierna suelta con la conciencia tranquila. Quería ir, porque si quieres vas y si no no, porque me parecía necesaria saber qué ocurría”, ha explicado. Allí, Petón atendió a los medios para explicar la situación y ha recordado que “si alguna persona individualmente está en algún problema con la Justicia, la SD Huesca se pone a trabajar con la Justicia para detectar qué ha podido suceder y salvaguardar su honor, que es lo más importante”.

Petón ha recalcado en el programa de televisión que “la SD Huesca no está siendo investigada per se, como tampoco ningún consejero o directivo”. Y ha lamentado que en varias informaciones se haya pasado “de la conjetura a la calumnia de una manera tan sencilla que estremece. Y añado que aquél que vaya a vilipendiar, vituperar o mancillar a la SD Huesca, que en su momento se atenga a las consecuencias y ya está llegando ese tiempo”.

El consejero, figura clave en el crecimiento de la entidad oscense desde el verano de 2006, ha vuelto a referirse asimismo al “disparate” del trueque de un libro por un campo de fútbol que se había solicitado a la Federación Española por medio de la Fundación Alcoraz y en el año 2015. “Huesca es la única capital de provincia de España sin un campo federativo”, ha subrayado. El proyecto no salió adelante por falta de presupuesto en el organismo presidido por Luis Rubiales y Petón respondió sobre ello en la testificación del 29 de mayo. “No hay caso”, ha concluido Petón. “En cada apartado se está pasando de la conjetura a la afirmación desde la conjetura. Esto tiene que desaparecer ya, se encontrarán conmigo y más y no se consiente ni una”.