Gonzalo Melero, una incógnita en la SD Huesca

A Gonzalo Melero le resta una temporada de contrato con la SD Huesca, en Primera División ha ejercido como capitán azulgrana y, a tenor de lo vivido en el ascenso de hace dos campañas, a nadie se le escapa que su concurso en el próximo ejercicio como azulgrana en Segunda División sería una gran noticia en lo deportivo. Sin embargo, su continuidad es toda una incógnita que desde la entidad se espera resolver a no mucho tardar. “Habrá noticias en las dos próximas semanas”, expuso al respecto el miércoles pasado el director deportivo Rubén García durante la presentación del técnico Míchel Sánchez.

La primera ‘X’ a despejar es saber si el Villarreal está dispuesto a ejercer la opción preferencial de compra que adquirió en septiembre, algo por lo que no parece inclinarse, aunque tiene de tiempo hasta el 1 de julio. Los castellonenses tienen bien cubierta la demarcación de centrocampista de perfil ofensivo y centran sus prioridades en reforzar el entramado defensivo, su auténtico talón de Aquiles en la última campaña. Además, el discreto rendimiento ofrecido por Melero en su debut en Primera División tampoco ayuda a que el ‘submarino amarillo’ se decante por pagar cinco millones de euros, el precio estipulado en el acuerdo, uno más que lo que dicta su cláusula de rescisión.

En descargo del jugador, que a sus 25 años es ya todo un histórico del Huesca tras haber superado los cien partidos como azulgrana entre Primera y Segunda División, hay que decir que los problemas en el pubis a los que ha tenido que hacer frente, con paso por el quirófano incluido, han lastrado el rendimiento de una de las piezas que estaban llamadas a marcar las diferencias en El Alcoraz. En la élite ha disputado 22 encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, siendo de la partida en quince de ellos y marcando dos goles.

Arrancó como titular indiscutible y no se perdió ningún minuto de las siete primeras jornadas. La visita al Valladolid, última con Leo Franco en el banquillo, supuso su primera ausencia y, tras participar en 45 minutos durante el debut de Francisco contra el Espanyol, no volvió a vestirse de corto hasta mes y medio después cuando reapareció en la vuelta de la eliminatoria copera con el Athletic. A ese encuentro le sucedieron otros cinco en los que el timón azulgrana lo intentó, pero en los que no acabó de encontrarse cómodo debido a las constantes molestias. Finalmente, se optó por que se operase la osteopatía de pubis que arrastraba, lo que le hizo estar en el dique seco otras diez jornadas.

El hecho de que no acabe recalando en el Estadio de La Cerámica no implica necesariamente que continúe en El Alcoraz. Más allá del Villarreal, Melero también tendría captado el interés de otros conjuntos de la máxima categoría sabedores del potencial que atesora un futbolista que hace dos cursos firmó 17 dianas en Segunda División. Por ello, en el seno de la entidad azulgrana se trabaja ante la perspectiva de no poder contar con sus servicios, pero sí con los alrededor de cuatro millones que su salida dejaría.

Así, para reforzar el centro del campo se da por hecho el desembarco de Mikel Rico, al que se le podría unir Eugeni Valderrama. El tarraconenses, fichado el verano pasado y cedido al Albacete, está siendo una de las sensaciones del bloque manchego que peleará por el ascenso en el ‘play off’. Aunque él afirma estar centrado en su actual equipo, Rubén García lo visitó en fechas recientes. Sus ocho goles lo han puesto en el escaparate y aún no está claro que vaya a vestir de azulgrana próximamente.