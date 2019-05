Lasaosa: “Haremos lo posible para llenar El Alcoraz”

Agustín Lasaosa insiste en que la Sociedad Deportiva Huesca se encuentra “muy viva”. El presidente azulgrana, de natural muy claro en sus comparecencias públicas, ha insistido este viernes en que el proyecto seguirá creciendo en Segunda División y en que se hará “lo posible” por que El Alcoraz se llene en todos los partidos como sucedió la pasada campaña. Lasaosa ha acudido a un acto promocional en Eboca, donde este viernes se ha presentado una colección de 25 vasos para el café con las figuras de los futbolistas que defendieron la elástica azulgrana en la máxima categoría.

También ha hablado el máximo mandatario del club de Míchel Sánchez. Medio en serio medio en broma ha indicado que aún no había firmado como nuevo entrenador “porque se ha olvidado el boli”. Lasaosa pide “reflexión con la mano en el corazón”, pues ha recordado haber visto al Huesca en Regional Preferente y este ha sido “un pequeño tropezón”. Pone como ejemplo a los “niños y niñas que en los colegios y en la calle llevan la camiseta del Huesca y antes eran del Real Madrid o del Barcelona. Ahora les preguntas y son todos del Huesca”.

A su juicio, “hay una llama encendida tremenda”. El presidente asegura que la provincia “ha adquirido un apego por el Huesca que antes no existía”. La SD Huesca debe extraer la lectura de que “se ha peleado hasta última hora. En el mes de noviembre todos pensábamos que se iba a hacer una segunda vuelta desastrosa y que nos iban a faltar puntos por todas partes, y hasta faltando dos partidos y medio hemos luchado contra eso”.

Ha habido errores “seguro” y, sin embargo “en la segunda vuelta nos hubiésemos clasificado en el puesto 13”. Con el ánimo de seguir adelante, y sin que se tenga que dar un “ascenso por narices”, se va a “luchar con los mejores e igual se logra ascender. Si se van 14 vendrán otros 14 y habrá entrenador. Si no es Míchel será otro. No es un tema económico”. Lasaosa ha prometido que “se pondrán todos los medios para que este año falte sitio en El Alcoraz: va a ser más confortable, con unos precios casi iguales. Queremos la fidelidad de la gente y la recompensaremos. Este proyecto no es una cuestión de Petón y Lasaosa, sin la ayuda de todos no sería posible”.

Eboca ha lanzado 300.000 unidades de estos vasos promocionales en las máquinas que pueden hallarse en los centros de trabajo y, además, se puede participar en un concurso a través de Instagram. Se ha subido en la cuenta de Eboca en esta red social una camiseta para elegir al jugador preferido de la temporada; quienes suban la historia optarán como primer premio a un abono doble para el curso que viene. El segundo es una camiseta firmada. Y los primeros 25 aficionados que coleccionen los 25 vasos también accederán a otros regalos.