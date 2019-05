Juan Aguilera: el discreto adiós de otro de los referentes

Mientras el estadio se preparaba para el adiós definitivo a Juanjo Camacho, otro futbolista se quedó sin disputar unos minutos que hubiesen servido de despedida. Una parte de la grada comenzó a cantar “Aguilera, Aguilera” como una forma de reivindicar al centrocampista madrileño y cuando se hizo patente que no saltaría al terreno de juego. Después de tres cursos y medio en la Sociedad Deportiva Huesca, el pivote jugará los tres próximos en el Alcorcón y se marcha como el referente sobre el que no se han depositado los focos de la nostalgia como sí ha ocurrido con el capitán o Chimy Ávila.

Juan Aguilera, que rehusó atender a los medios de comunicación en la semana previa al partido con el Leganés, sí ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que da las gracias “a todos los compañeros y a todas las personas con las que he compartido este tiempo en la SD Huesca, y gracias a la afición por tanto cariño que he recibido siempre. Sin palabras por lo que me hicisteis sentir ayer (por el sábado), os llevo en mi corazón”.

El pivote de 33 años se marcha “feliz. En este club he vivido los momentos más bonitos de mi carrera. Me llevo de Huesca recuerdos y, sobre todo, amigos para siempre”. Incorporado del fútbol indio en el último trimestre de la temporada 2015-16, Aguilera ha jugado 88 compromisos con la camiseta azul y grana en los que ha marcado tres goles. Uno de ellos, al Levante, valió la clasificación para la fase de ascenso a Primera en la 16-17.

Esta temporada ha disputado seis encuentros de Liga y los dos de la Copa del Rey. Su última aparición data del 9 de diciembre, cuando el Real Madrid visitó El Alcoraz. Se trata de otro de los futbolistas que ya ha confirmado su no continuidad, como Camacho, Chimy y Cucho Hernández. La lista se ampliará en los próximos días a la espera de lo que suceda con jugadores que, pese a tener contrato, podrían salir este verano: son los casos de Jovanovic, Gonzalo Melero, Luisinho o Álex Gallar.

Más claras parecen las continuidades de Pulido, Galán, Ferreiro y Enric Gallego. Santamaría cuenta con una oferta de renovación y se valora hacer lo propio con Akapo. Miramón jugará en el Levante, no se ejecutará la opción de compra sobre Musto y, respecto a los cedidos, presentan un mayor o menor grado de dificultad que sigan Diéguez, Etxeita, Insua, Rivera, Moi Gómez o Yangel.