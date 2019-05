Un año en Primera con 30 protagonistas

Terminada la travesía de la Sociedad Deportiva Huesca por Primera División, los nombres de los futbolistas que la han protagonizado pertenecen ya con grandes caracteres a la historia del club azulgrana. La victoria del sábado ante el Leganés (2-1) puso el colofón a una temporada muy complicada, en la que las lesiones, altas y bajas durante el curso han marcado el rendimiento de un bloque que, al menos, ha logrado esquivar el farolillo rojo en el último momento. 30 jugadores han participado este curso en la máxima categoría. De todos ellos, el que ha acumulado más apariciones es Moi Gómez, con 36, y es el único que ha rebasado la barrera de los 3.000 minutos.

De entre los tres descendidos, el Huesca se impone en este apartado puesto que el Rayo Vallecano ha contado con 29 futbolistas y el Girona con 26. Las graves lesiones de Luisinho e Insua, que acarrearon los fichajes de Rivera y Mantovani, y el movimiento de altas y bajas en el mercado invernal definen los porqués. El centrocampista alicantino se ha sobrepuesto con su calidad a estas idas y venidas y ha sido la única pieza de campo disponible las 38 jornadas de la Liga. Se ha perdido dos citas por decisión técnica, frente al Atlético de Madrid en la primera vuelta y el Eibar en la segunda. Los 3.061 minutos se han traducido en dos goles y siete asistencias, un apartado en el que solo se le acercan con tres Pulido, Ferreiro y Cucho.

Al margen de Moi Gómez, el técnico Francisco Rodríguez se ha rodeado de un bloque de habituales encabezado por los centrales Jorge Pulido (2.790 minutos) y Xabi Etxeita (2.678). Ambos, tanto en un sistema de dos como de tres jugadores en el eje de la zaga, han sido los más regulares y, asimismo, han marcado tres y cuatro goles, respectivamente. Las sanciones han supuesto el motivo más recurrente de sus ausencias; de hecho, el manchego ha visto dos cartulinas rojas en sus últimos partidos y el vasco se lesionó el pasado sábado cuando apenas habían transcurrido 30 minutos.

El siguiente de la lista es un Jorge Miramón (2.496 minutos) que en la primera vuelta participó como titular en todos los encuentros y que en la segunda ha visto frenada esta dinámica por culpa de los problemas físicos. Ha sido baja en las tres últimas jornadas del campeonato. El incombustible David Ferreiro, con 2.277 minutos, se ha revelado tan imprescindible en la élite como en la categoría de plata. Faltó ante Betis y Leganés un Cucho Hernández que, mientras prepara el Mundial sub 20 con Colombia, ha dejado un legado por debajo de las expectativas en Primera División: cuatro goles en 2.155 minutos.

Los siguientes azulgranas con más apariciones en la categoría son dos nombres que, en principio, no estaban llamados a cobrar una relevancia tal. Chimy Ávila (1.995 minutos) y Roberto Santamaría (1.800) han sido, probablemente, quienes han sostenido las opciones de permanencia en la segunda vuelta. El delantero argentino, máximo anotador de la Sociedad Deportiva Huesca con diez dianas, y el meta navarro en 20 jornadas han contribuido en buena medida a que se hayan sumado 33 puntos. Y ninguno de los dos arrancó la Liga como titular; Chimy no lo fue hasta la cuarta jornada y Santamaría, que ha recibido 30 tantos, hasta la 17ª.

Dos centrocampistas, Christian Rivera y Damián Musto, cierran este top 10 de futbolistas con más apariciones esta temporada. Y eso que el asturiano no llegó hasta octubre. Le ha dado tiempo a acumular 1.694 minutos por los 1.689 del argentino, que pese a ser llamado con frecuencia por Leo Franco y Francisco ha perdido presencia en la segunda vuelta. Los fichajes invernales han sido utilizados de manera habitual por el entrenador almeriense; los que más, Enric Gallego y Javi Galán, que llegaron para compensar lagunas muy específicas tanto en el lateral zurdo como en la punta de ataque. El ariete concluye el curso de su vida con cinco goles en 19 compromisos y 1.541 minutos en Primera y el extremeño, con 16 y 1.440 minutos.

A partir de estos nombres, el resto no han sido recursos principales para el Huesca debido a las lesiones (Melero, Akapo, Insua y Luisinho), a que fueron refuerzos invernales y posteriores (Yangel, Juanpi, Diéguez y Mantovani) o a que no han gozado del favor de Francisco, como Gallar, Aguilera y Camacho. Tampoco los que se marcharon en enero pueden lucir una gran hoja de servicios: Werner, Brezancic, Longo, Semedo, Gürler y Sastre. Javi Varas es el único miembro de la plantilla que no ha llegado a debutar.

Mantovani cierra la lista de goleadores

Con sus dos tantos al Leganés, Martín Mantovani se unió a última hora a la nómina de goleadores de la Sociedad Deportiva Huesca esta temporada, que aparece encabezada por Chimy Ávila con diez tantos. El argentino no se pudo despedir de la afición azulgrana con otro acierto, como tampoco pudo hacerlo un Enric Gallego que, en su caso, sí seguirá el curso que viene. 14 jugadores diferentes han marcado este curso, y los dos arietes han supuesto la principal referencia en este sentido. Sobre todo, en la segunda vuelta, en la que entre ambos han sumado 14 dianas.

Los azulgranas han anotado 43 goles este curso de los que 29 han sido realizados por futbolistas de posiciones avanzadas y 14, más defensivas. A pesar de haber contado con poco protagonismo, Álex Gallar ha logrado cuatro goles, los mismos que Cucho Hernández, y los centrales Etxeita, Pulido y Mantovani han aportado cuatro, tres y dos, respectivamente. Melero, Rivera, Juanpi y Moi Gómez han concluido la campaña con dos goles y con uno lo han hecho Ferreiro, Miramón y Samuele Longo.