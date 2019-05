Juanjo Camacho sigue recibiendo muestras de cariño tras su retirada

Todavía no se han apagado los ecos de la emocionante jornada que vivió el sábado Juanjo Camacho en su despedida como futbolista y capitán de la Sociedad Deportiva Huesca y el zaragozano sigue recibiendo muestras de cariño de compañeros y otros clubes. Tras el encuentro, el técnico Francisco Rodríguez tuvo palabras de elogio hacia "un tío que no ha jugado prácticamente nada pero ha estado en el día a día como el que más. Ha ayudado a sus compañeros, me ha ayudado a mí, ha ayudado al equipo y se lo merecía muchísimo. Estoy muy orgulloso de haberlo tenido este año con nosotros".

También el Real Zaragoza, club en el que se forjó, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aludía al "merecido y emotivo reconocimiento al zaragozano Juanjo Camacho, formado en la Ciudad Deportiva y que militó en el primer equipo del Real Zaragoza. Suerte en tus nuevos proyectos".

Durante la semana, compañeros como Santamaría, Akapo y Gallar también elogiaron al futbolista a través de Twitter o Instagram, que en las últimas horas se han llenado de vídeos y fotos de aficionados que inmortalizaron el adiós del aragonés sobre el césped de El Alcoraz. Por otro lado, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y clubes como el FC Barcelona también han deseado un pronto regreso a la máxima categoría a los tres descendidos: Huesca, Girona y Rayo Vallecano.

Este lunes es la fecha que marca, concluido el curso 2018-19, el inicio del nuevo proyecto. La dirección deportiva comenzará a agilizar las conversaciones para definir la lista de jugadores que continuarán ligados al proyecto y aquellos que tomarán nuevos rumbos. Ocho futbolistas del plantel tienen contrato para la próxima temporada. De ellos, Jorge Pulido, Javi Galán y Enric Gallego hasta 2022, David Ferreiro y Aleksandar Jovanovic tienen hasta 2021 y Álex Gallar, Luisinho Correia y Gonzalo Melero hasta 2020. Además, el Huesca tiene cedidos a Eugeni Valderrama, Dani Escriche, Jonathan Toro, Ander Bardají, Antonio Valera y Juan Sebastián Peñaloza.

Asimismo, arrancará la segunda fase de las obras del estadio, con el levantamiento del nuevo graderío de Gol Sur en lugar del provisional que ha lucido esta temporada y la colocación de los palcos de empresa en General, además del levantamiento del primero de los edificios de oficinas. Todo, por unos tres millones de euros más.

En un fin de semana de despedidas, el broche final a la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca lo ha puesto este domingo la comida que se ha celebrado en el restaurante Lillas Pastia y que ha corrido a cargo de Juanjo Camacho. Una vez abandonada la práctica del fútbol, y tras el homenaje que recibió el sábado durante el partido con el Leganés y a su conclusión, el zaragozano ha convidado a sus compañeros, técnicos, directivos y trabajadores de la entidad a un ágape.