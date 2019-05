Camacho: "Devolví al club su confianza"

La breve alocución de Francisco Rodríguez dio paso a la rueda de prensa de despedida de Juanjo Camacho en la sala de prensa de El Alcoraz, una vez que había recogido el cariño de la afición y sus compañeros y con la nueva perspectiva de su futuro en el organigrama de la Sociedad Deportiva Huesca. No encontró palabras para plasmar una sensación "inexplicable, con toda la gente coreando mi nombre. Difícilmente sentiré algo así en mi vida, el ser tan querido. Solo tengo palabras de agradecimiento, mil gracias".

Ya hablando como si ocupase su nueva responsabilidad, Camacho aludió a que "hay que intentar como sea mantener a esta gente y eso ha de ser el primer objetivo que cumplir", en referencia al respaldo de los aficionados en Segunda División.

Echando la vista atrás, recordó que "Huesca fue un paso complicado cuando llegué porque en ese momento fue bajar una categoría. Desde luego, he de estar muy agradecido a las personas que me convencieron para venir. He podido sacar al mejor jugador y les he podido devolver la confianza que depositaron en mí. Desarrollé todo mi fútbol en el club con la confianza de los entrenadores, haya jugado más o menos, y la afición siempre me ha querido".

En un sentido más colectivo, se refirió el ya exfutbolista a que "la ciudad ha estado muy volcada y hemos conseguido que la provincia estuviese con nosotros. Es mi casa, la ciudad que me ha dado todo y no puedo estar más contento". Sobre el partido con el Leganés, confesó sus intentos de marcar. No pudo, pero se queda con que ha anotado en 12 campañas "muchos goles que dieron salvaciones y sirvieran para ascender. Este ha sido un año complicado y no se han podido cumplir los objetivos. A corto plazo, volver a subir es complicado, la categoría está llena de equipos espectaculares que no lo logran".

En su inminente cargo, que todavía desconoce, Camacho tratará de "seguir transmitiendo mi ilusión a los jugadores y técnicos que vengan. Estoy a disposición de lo que el club necesite. Soy diplomado en Empresariales, ningún tonto", bromeó. Otro elemento "ilusionante" residirá "en la cantera, por fin se ve a chavales de la provincia con la camiseta".