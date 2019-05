Mantovani ha dado “un paso adelante” en la SD Huesca

Han sido dos meses fructíferos para Martín Mantovani, que pese al descenso de la Sociedad Deportiva Huesca ha podido competir de nuevo en Primera División. Como otros compañeros, se despedirá de El Alcoraz este sábado ante el equipo que le ubicó en el mapa del fútbol español, el Leganés (20.45). Por tratarse del final del curso, por los homenajes y por esta circunstancia el central argentino aguarda con ganas la cita antes de su regreso a la Unión Deportiva Las Palmas, donde jugará el próximo año a las órdenes de Pepe Mel y tras sustituir a Pablo Insua por su grave lesión.

Mantovani, con la experiencia que le otorgan sus 34 años, también vislumbra las siguientes vías que ha de cruzar el club azulgrana si quiere convertir esta último curso en un aprendizaje a todos los niveles. Ahora que se ha matizado el duelo por la pérdida de categoría, el zaguero ha recordado que “teníamos la esperanza de llegar a este último partido con, al menos, algunas posibilidades. Está claro que era difícil pero teníamos en la cabeza llegar vivos. Será bonito y especial para la gente. El equipo buscará la victoria para que la afición termine el curso con buen sabor de boca y una alegría”.

La de este sábado será asimismo una noche de balances, Para Mantovani, “a pesar del descenso han pasado cosas muy buenas este año. El equipo pudo disfrutar de la máxima categoría y ha tenido jugadores que se han encontrado con la afición y esta con ellos, como Chimy, la retirada de Camacho, muchos jugadores que se van… Han incidido mucho en la afición y la mejor forma de irse es tratar de sacar una victoria por la gente de Huesca y los compañeros que tendrán esa sensación agridulce de irse del club”.

Otro estímulo puede hallarse en evitar la última plaza, que será para el Rayo en caso de victoria oscense y derrota de los franjirrojos en Balaídos. “No ser colistas sería bueno para la gente. Sobre todo, la sensación de disfrutar de una victoria en el último partido en El Alcoraz. Son tres puntos para ellos; por lo demás, será un día raro y melancólico, pero así son las despedidas”, ha reflexionado este jueves.

El paso del central por el Huesca ha resultado “muy positivo, me ha reconfortado y he encontrado un grupo de compañeros muy bueno. Es una ciudad volcada en un equipo con una filosofía de familia, que sabe que las cosas cuestan y que sigue creciendo. Ha valido la pena, pensándolo fríamente. No lo tomo como un paso atrás sino adelante del que pude disfrutar mucho pese al poco tiempo de que dispuse”.

En el futuro más inmediato, el regreso a Primera puede depender de no repetir errores. Y el argentino anota algunas sugerencias: “Pasar por Primera no le ocurre a cualquiera, a partir de eso hay que aprender y cambiar cosas. El club está yendo a más y debe dar ese pasito para ser un gran equipo. El Huesca ha vivido una transformación y ojalá ponga el énfasis en lo que ha de cambiar y se vaya a mejor. Si se mantiene la estructura de cambio se crece”.

El futbolista, que apunta este sábado a la titularidad por la sanción de Pulido y las bajas en el lateral, regresará a Las Palmas tras enfrentarse a un Leganés en el que militó durante cinco temporadas en las que vivió el salto de Segunda B a Primera. “Me tendría que pensar si me quedo pero no es algo que me pase por la cabeza. Será un partido diferente, no me había enfrentado a ellos desde mi salida del club y ojalá salga todo bien”, ha zanjado.

Miramón, al margen del grupo

La plantilla azulgrana ha completado este jueves el penúltimo entrenamiento del curso en el IES Pirámide. De nuevo, con la ausencia de Carlos Akapo y con David Ferreiro trabajando en el gimnasio pero con la vuelta de Jorge Miramón, que se ha ejercitado al margen de sus compañeros. El buen humor, con ovación incluida a Pulido, Santamaría, Aguilera y Chimy por incorporarse más tarde que el resto a la charla del cuerpo técnico. Todos ellos cerrarán la temporada este domingo con una comida de despedida.