El penúltimo adiós de Chimy Ávila

En una semana de despedidas, la de Chimy Ávila también se unirá a las de Francisco Rodríguez o Juanjo Camacho este sábado tras el partido con el Leganés en El Alcoraz (20.45). La del delantero argentino ya se sabía, pues anunció su marcha tras el partido con el Valencia, pero no por ello es menos triste. Durante dos temporadas ha calado en la afición azulgrana y sus goles en la segunda vuelta dieron esperanzas de permanencia a una Sociedad Deportiva Huesca que no le cierra las puertas para un futuro próximo. Él tampoco descarta regresar a la espera de su siguiente destino, que le mantendrá ligado al fútbol español.

Chimy pretende escudarse en el adiós al capitán, pero sabe que el suyo también contendrá una alta carga emocional. “Ya avisé de que no iba a seguir por un motivo personal, sin hacer a la gente la ilusión de que me iba a quedar. Es más importante la despedida de Juanjo Camacho, llegó el momento que ningún futbolista quiere, la retirada. Con los compañeros tenemos en la cabeza terminar bien la última jornada y la despedida al capitán”, ha insistido antes del entrenamiento de este miércoles.

El argentino abandonará a partir de este domingo “una segunda casa, mis hijas me preguntan todos los días por qué nos tenemos que marchar. Duele, pero es la realidad. Va a ser una despedida muy dura para mí, trataré de ocultar mis lágrimas con las del capitán”. Sin embargo, no desvela los próximos colores que defenderá y que le pueden sujetar a la Primera División en la que ha marcado diez goles a falta de la visita del Leganés. “Aún no tengo nada definido, hoy por hoy pertenezco a San Lorenzo de Almagro (club que le ha cedido al Huesca estos dos cursos) y mentiría si digo que me voy a algún sitio. Jamás voy a cerrar la puerta de este club, dejaré una ventana abierta para cuando me toque regresar”, ha explicado.

Aunque se trate de una cita intrascendente, Chimy y sus compañeros animan a los seguidores a comportarse como lo han hecho el resto del curso: “Más no les puedo pedir. La ovación de cada partido ha sido única e inolvidable. Eso será lo más lindo. El otro día las lágrimas eran puras y sinceras, saben el sacrificio que costó entrar en Primera. Quería dejar el club allí y no se pudo, hay revancha y ojalá el Huesca pueda volver”.

El argentino no se cansa de resaltar la importancia que ha tenido en su carrera y su vida su paso por la capital oscense; define su relación como “un amor sincero”. También reserva un agradecimiento infinito al resto de futbolistas del plantel azulgrana. “Un delantero vive de los goles pero es el equipo el que le hace grande. El que le ayuda a marcar”, ha razonado. Las últimas semanas han sido muy difíciles, de “dar muchas vueltas jugar partidos casi sin dormir. Le decía al míster que la cabeza me iba a mil revoluciones, viendo la meta tan lejos. Se piensan miles de cosas y no se encuentra el punto de pausa para ver la realidad”. Sus 17 tantos en dos cursos han presentado el nexo común de la urgencia y la belleza. Chimy destaca “el del Barcelona B, que fue un empujón grandísimo, y el del Sevilla, que nos hizo seguir soñando. Gracias a Dios casi todos fueron lindos”.

El futuro está ahora en manos de su agente y de San Lorenzo, que posee el 50 % de sus derechos. “Se está negociando. San Lorenzo tenía grandes jugadores cuando me tocó llegar y se hizo complicado jugar, a un pequeño le cuesta el doble. Con la ayuda del patrón todo fue más fácil y bonito. Pasé momentos difíciles y pude dar mucho de mí”. Su afán es quedarse en España, donde es feliz: “Trataré de formar mi futuro aquí. Uno no sabe qué puede encontrarse, pero ojalá me depare volver a la SD Huesca”.