Camacho, el 'Gran Capitán' de la SD Huesca, cuelga las botas

No por esperado dejó de ser menos emocionante. Juanjo Camacho, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la SD Huesca, 420 partidos oficiales, cuelga las botas. La visita del Leganés el sábado en la última jornada (20.45) será el de la despedida a la Primera División, pero también el del adiós al ‘Gran Capitán’, como la afición azulgrana lo reconoce, en un fin de semana en el que será protagonista y en el que no le faltarán sorpresas. El club prepara diversos homenajes tanto de cara al partido como para el día siguiente y se espera que el jugador se dirija a la grada desde el césped de El Alcoraz.

Acompañado por el presidente Agustín Lasaosa, al que describió como "su máximo valedor", el polivalente futbolista anunció este martes su retirada a los 38 años en una abarrotada sala de prensa José Luis Trallero de El Alcoraz en el que no faltaron sus compañeros, los miembros del cuerpo técnico, empleados del club, amigos y familiares. A todos mostró su agradecimiento, incluyendo en sus menciones al fallecido expresidente Armando Borraz. También tuvo un recuerdo para los equipos por los que ha pasado a lo largo de su trayectoria deteniéndose en el Real Zaragoza, en cuya cantera se formó, y en sus participaciones con las categorías inferiores de la selección española.

"Estoy muy agradecido de haber vivido el crecimiento del club desde Segunda B hasta Primera División, de que en El Alcoraz se haya pasado de 600 aficionados a 7.500", manifestó Camacho, que señaló como hitos el último ascenso a Segunda División y en especial el de Primera, además de a su primer partido en la élite con el Huesca este curso en la visita del Villarreal. Entre todos los entrenadores que ha tenido, indicó a Antonio Calderón. "Tuve la suerte de que me descubriera como lateral izquierdo, ayude mucho en ese puesto y me ayudó a consolidarme en Segunda División", explicó.

"Siento a Huesca y su provincia como mi casa, me siento orgulloso de haber conseguido que la provincia entera hable de fútbol y del Huesca", declaró. También expuso que se siente "muy realizado" de haber llegado hasta casi los 39 años como futbolista en activo. "Mi deseo es que mi trayectoria pueda servir a jóvenes deportistas y no tan jóvenes como ejemplo de profesionalidad y entrega, el camino no ha sido nada fácil", expuso.

"Vas viendo que tienes menos minutos, que hay jugadores que lo hacen mejor que tú y simplemente se plantea la situación", desarrolló su respuesta a la pregunta de cuándo decidió que había llegado el momento de poner fin a su vida deportiva. "No me planteaba jugar en otro equipo, así que decidimos que este año terminaba", amplió.

Ahora le toca pensar en un futuro para el que tiene abiertas las puertas del club. "Su función está sin delimitar, pero va a seguir, tiene condiciones para trabajar en el Huesca de muchísimas cosas", aseguró Lasaosa, que solo incluyó un matiz a modo de broma, "que no sea como entrenador", y quien dijo de Camacho que "no se si ha sido el mejor, pero sí el que nos ha dado muchas cosas". "Lo que me gustaría es poder aportar mi experiencia de tanto tiempo aquí y de cómo conozco al vestuario", se ofreció el aún capitán y que ejerció como tal para afirmar que le gustaría "ver un Huesca ambicioso, que su público siga sintiendo y que tenga ilusión por volver a hacer algo grande".