Camacho, el emblema de la SD Huesca y el referente de la afición

Juanjo Camacho y El Alcoraz se darán el próximo sábado frente al Leganés (20.45) su último abrazo con el capitán sobre el césped y las botas calzadas. Se retira a los 38 años un emblema del club, un jugador con el que la afición ha encontrado un referente por su entrega y su lucha dentro del terreno de juego y también por su actitud fuera de él. En la campaña que ahora finaliza y, a falta del encuentro que resta con el Leganés, su presencia en cuanto a número de partidos ha sido testimonial, 37 minutos repartidos en cuatro encuentros, pero aún así su ascendencia dentro del grupo ha continuado siendo indiscutible y aplaudida tanto por Leo Franco como por Francisco Rodríguez.

No en vano, hablar del ‘10’ es hacerlo del futbolista que en más ocasiones ha defendido el escudo azulgrana, en 420 partidos oficiales, y del autor de 88 goles. Con la SD Huesca ha vivido el descenso a Segunda B, los ascensos a Segunda y a Primera División, y el regreso ahora a la categoría de plata a lo largo de doce campañas.

Su primera experiencia en El Alcoraz se produjo en la campaña 2006-07. Llegaba desde el Lleida un jugador que había destacado en categorías inferiores, con la selección española fue campeón de Europa sub 16 y tercero en el Mundial sub 17, que no había terminado de cuajar en el Real Zaragoza, en cuya cantera se forjó y con el que debutó en Primera División, y que también había vestido las camisetas del Recreativo, el Real Madrid B y el Livingston escocés. El equipo rozó el salto a Segunda y él festejó diez tantos. Sin embargo, de cara a la siguiente campaña, cambió de aires para firmar con el Vecindario.

Fue un hasta luego porque en la 2008-08 estaba de regreso en Huesca para formar parte de la primera plantilla de la SD Huesca en la categoría de plata del fútbol nacional. Ya no cambiaría más de equipo.

Máximo goleador liguero del equipo en solitario en las temporadas 2010-11 y 2013-14 y compartido con Roberto, en la 2011-12, y con el Gaspar, en la 2014-15, salvo en los últimos tres ejercicios el polivalente futbolista, ha actuado prácticamente de todo, siempre ha estado por encima de los 3.000 minutos.