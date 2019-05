Josete Ortas: "Hemos dado un paso adelante como club"

Tras el descenso vivido el domingo pasado, ¿qué balance realiza de la temporada?

En el plano deportivo, evidentemente no ha sido un éxito para la SD Huesca. No se ha cumplido el objetivo de la permanencia. Nos costó mucho empezar al principio de la temporada y después creo que la rémora de once puntos nos lastró demasiado a pesar de la segunda vuelta, que ha sido muy buena.

¿El salto de una categoría a otra fue muy grande?

No tienen nada que ver. La Primera División nos ha obligado a adaptarnos a nivel de estructura de club y también en la plantilla hubo que hacer muchos cambios en verano. Cuatro o cinco jugadores que nos tendrían que haber dado el salto no funcionaron y nos vimos forzados a reaccionar en el mercado de invierno. Antes ya habíamos cambiado de entrenador y la gente que vino entonces sí que ha dado un plus, pero al final ha sido imposible.

¿Qué lecciones han extraído de la experiencia?

Hemos aprendido mucho a nivel de cómo funcionan los clubes, algunos de ellos de dimensiones enormes, y hemos hecho contactos. Los errores que pudimos cometer, ahora, si volviésemos a ascender, no los repetiríamos o seguro que serían menos. Quizá debimos tener más tranquilidad a la hora de tomar decisiones, pero en su momento pensamos que eran las correctas. Aún así, esto no se acaba. Estamos trabajando ya en la próxima campaña, vamos a tener una plantilla competitiva y vamos a acabar todos los proyectos que teníamos en marcha. Hemos dado un paso adelante como club.

¿Qué deja el paso por la élite?

Económicamente contamos con un beneficio de alrededor de ocho millones de euros. Si antes generábamos unos 500.000 euros de ingresos extraordinarios a través de la partida comercial de ventas, patrocinios, etcétera, éste año han sido cinco millones y en Segunda no tendremos problemas para alcanzar los tres o los 3,5 millones. Además, se ha iniciado el proyecto de la ciudad deportiva y las obras en El Alcoraz y sus alrededores, que han costado unos ocho millones de euros ya pagados, se van a terminar este verano con otra inversión de tres millones.

¿Cómo hay que afrontar el regreso a Segunda División?

Hay que tener claro que lo primero debe ser la permanencia. Es una categoría tremendamente complicada y hay muchos ejemplos de equipos que han caído directamente de Primera a Segunda B. Intentaremos hacer un equipo lo más competitivo posible y lucharemos por todos los objetivos, pero no hay que volverse locos. También es cierto que estamos en un escalafón diferente al de antes y que vamos a optar a jugadores a los que no podíamos llegar.

Sin duda, ahora tienen un mayor músculo financiero.

La ayuda al descenso va a rondar los diez millones de euros. La idea es dividirla en dos o tres años para que, sumándola a los ingresos extraordinarios, ser uno de los presupuestos altos en cuanto a plantilla de la competición durante ese tiempo.

¿Ya conocen el techo de gasto salarial?

Lo estamos trabajando con la Liga, va en función de diversas partidas que estamos afinando y en los próximos días esperamos tener el dato. Se situará entorno a los diez millones de euros e incluso un poco más.

¿Se va a apostar por los traspasos?

En Segunda División hay menos dinero. En la última campaña en esta categoría solo pagamos por Álex Gallar. El perfil de fichajes es otro, pero si hay oportunidades interesantes habrá que estudiarlas.

¿En la plantilla se repetirán muchos de los nombres de este curso?

Tenemos ocho jugadores con contrato en vigor y luego habrá que ver las situaciones de otros que han estado con nosotros. Con algunos de los cedidos estamos negociando y habrá casos en los que lleguemos a buen puerto y otros en los que no porque también hay que tener en cuenta a su club. De todos modos, lo primero es el entrenador.

¿Cómo está la situación con Francisco?

Hemos hablado con él esta semana y nos dimos unos días de reflexión. En las próximas horas tendremos su respuesta. Si es positiva le daría continuidad al proyecto y tendremos terreno ganado, si no continúa le deseamos la mejor de las suertes y nos pondremos a buscar. De momento solo hemos hablado con él. Su logro más importante ha sido que, a pesar de lo complicado de la temporada, los jugadores no han bajado los brazos. Es una labor emocional brutal que desgasta.

¿Qué papel juega la afición en el futuro?

Es nuestro mayor activo, esos hinchas que se han subido al tren y que esperamos que ya no se bajen en muchos años. Hemos enganchado a gente de Huesca, Zaragoza y Teruel, hay que cuidarla y transmitirle que son lo más importante del club. La idea es que los precios de los abonos sean similares a los de Segunda División y también barajamos alguna acción para los fans que solo pueden venir a vernos un par de veces al año.