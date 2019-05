Francisco anunciará el lunes si continúa en la SD Huesca

Han sido muchas horas y días de darle vueltas a la cabeza, de sopesar pros y contras, y, aunque ya ha mantenido conversaciones con el club y la decisión la tenga, si no tomada, al menos bien encarrilada, aún no quiere pronunciarse al respecto para, según explicó este sábado, no desviar la atención de la visita al Betis del domingo (18.30) en la que quiere que todo su equipo de "lo máximo" por la afición y para dejar atrás el 2-6 de hace una semana con el Valencia que condenó a la SD Huesca al descenso con dos jornadas aún por delante para terminar la Liga. Si asume o no el reto de conducir a los azulgranas en el regreso a Segunda División lo desvelará el lunes en una rueda de prensa. Ya no va a haber más aplazamientos.

Las emociones experimentadas a lo largo de un intenso curso en el que el equipo ha vivido montado en una montaña rusa han sido muchas y con un desenlace que nadie deseaba. Las sensaciones que esto le provocan, según reconoció el propio técnilo, le están haciendo "no salir de casa". "Para mí ha sido muy duro", se sinceró. "La gente nos ha apoyado al máximo y ahora tener que decirle lo siento nos fastidia y se nos ha venido todo encima", desveló.

El almeriense calificó la última semana "como la más complicada" de toda la temporada. "Después del esfuerzo de todo el año, recibir el palo del descenso a todos nos ha dolido y nos ha hecho ver todo lo que hemos pasado", expuso.

Una de las recetas para sobreponerse que ha empleado en los últimos días ha sido la misma que viene aplicando desde su llegada en octubre, centrarse en el plano deportivo, el próximo partido. "Muchos jugadores están pensando en qué va a pasar y es normal, pero hay una cosa clara, hay dos partidos por delante y nosotros vamos a sacar el máximo de todos otra vez por dar lo que le tenemos que dar a nuestra gente, por competir, por ser profresionales", puso sobre la mesa.

De este modo, el objetivo que ha fijado tanto para la visita al Betis como para el recibimiento al Leganés en la última jornada huye de lo numérico o lo clasificatorio y se adentra en el plano del honor y la dignidad. "Tenemos que demostrar a nuestra gente que estamos agradecidos de lo que han hecho por nosotros", señaló. A este respectó subrayó que "hemos descendido y a nivel nacional e internacional no se ha hablado de otra cosa más que de la afición del Huesca". "Vamos a intentar que termine orgullosa porque es la imagen que ha dado al resto del mundo y la que queremos seguir manteniendo".

Ya con la mente más fría también ha tenido tiempo de analizar la campaña en su conjunto y de buscar las causas de que no se haya cumplido el objetivo de la permanencia. "En la primera vuelta no sacamos los puntos necesarios para salvarse. En enero se hizo un esfuerzo para hacer fichajes y dar salida a jugadores. Después, a pesar de las limitaciones, se ha competido y eso es culpa de todo el mundo, desde la afición hasta el utillero, pero al final nos faltaron 18 jornadas en las que no supimos competir en Primera División", lamentó.

"Ahora hay que pensar en los errores. El club sale reforzado en cuanto a instalaciones y el sentimiento que ha generado, va a ser difícil, pero eso tiene que dar para seguir creciendo", expuso sobre lo que deja el primer paso por Primera División.