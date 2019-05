Aguilera, novedad en la convocatoria de la SD Huesca para el partido con el Betis

Tras cinco partidos fuera de las convocatorias, la inclusión de Juan Aguilera en la expedición de la SD Huesca que ya ha partido con rumbo a Sevilla, donde este domingo los azulgranas visitan al Betis (18.30), supone la mayor novedad toda vez que únicamente se ha quedado en tierra por decisión técnica Álex Gallar. El extremo catalán lleva varias semanas recibiendo por parte del club permisos para ausentarse de algunos entrenamientos por razones familiares. Además, con respecto a la cita con el Valencia regresan Pulido y Herrera, sancionados entonces.

Al autobús, junto a Aguilera, Pulido y Herrera se han subido los porteros, Santamaría, Varas y Jovanovic; los defensas Mantovani, Etxeita, Diéguez, Galán y Luisinho; los centrocampistas Moi Gómez, Ferreiro, Melero, Camacho, Rivera, Juanpi y Musto; y el único delantero disponible, Enric Gallego. Insua, Akapo y Miramón son baja por lesión, Chimy Ávila está sancionado al haber completado ciclo de tarjetas y Cucho Hernández ya está concentrado con la selección de Colombia sub 20 de cara al Mundial de la categoría.

En el partido, con el descenso a Segunda División consumado tras caer una semana atrás con el Valencia por 2-6, poco hay en juego para los altoaragoneses más allá de la dignidad. Francisco, que quiere que sus jugadores den el máximo para agradecer a la afición el apoyo prestado toda la temporada, planea dar minutos a los que menos han tenido hasta el momento.

Así, en la rueda de prensa que ofreció este sábado, no descartó que fuese a haber novedades bajo los palos. “El compromiso de los tres porteros ha sido fantástico y decidiremos entre hoy y mañana quién jugará”, expuso al respecto. También anunció que Luisinho tendría la oportunidad de participar más de siete meses después de que se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y alabó el compromiso de Juanpi. El medio, que ha sido incluido junto a su compatriota Yangel Herrera en la preselección de Venezuela para la Copa América, no entrenó esta semana hasta la sesión matinal de este sábado por unas molestias en los aductores. “Tengo que alabarlo, prácticamente no teníamos jugadores y ha estado toda la semana en la camilla intentando llegar, hoy ha entrenado y ha dicho que quiere viajar y que quiere estar con nosotros y aportar”, subrayó el técnico almeriense.

Los azulgranas han partido a Zaragoza a las 16.15 en autobús. Allí tomarán un AVE hacia Sevilla, donde está previsto que lleguen a las 21.20. El domingo, tras el encuentro, harán noche en la capital andaluza y será el lunes cuando emprendan el camino de regreso. Hasta Madrid se desplazarán en tren para subirse al autocar con el que continuarán hasta Huesca para concluir el trayecto sobre las 15.15.