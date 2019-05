Melero, centenario con la SD Huesca

"Gonzalo vino de puntillas, sin hacer ruido, había pasado por el filial del Real Madrid y por la Ponferradina. Le tenemos que agradecer que nos ha ayudado a crecer y también desde el club le hemos ayudado a él a que crezca tanto dentro como fuera del campo. Eres diferente, como jugador y como persona". Agustín Lasaosa, el presidente de la SD Huesca, fue el encargado este viernes de homenajear como representante de la entidad azulgrana a Gonzalo Melero una vez que el centrocampista madrileño ha cumplido ya cien partidos con la camiseta de los altoaragoneses. La cifra redonda, que desde el ascenso a Segunda División en 2008 solo la habían alcanzado Camacho, Sastre, Luis Helguera, Corona y Ferreiro, se cumplió el domingo en la derrota por 2-6 con el Valencia que certificó el descenso. Con toda la plantilla, a excepción de Insua y Cucho Hernández, y buena parte del cuerpo técnico, incluido un serio Francisco, el mandatario aseguró que el futuro del club "es de lo más ilusionante que puede haber".

Melero se incorporó a la SD Huesca con 22 años en julio de 2016 y con un contrato por una temporada. Arrancó el curso como suplente y Anquela, el técnico azulgrana por entonces, no le dio la titularidad hasta la jornada nueve en la visita al Mallorca. El resultado fue de 3-0, pero aún así, el canterano blanco no se caería ya del once. En el siguiente curso se convirtió en una de las piezas fundamentales para festejar el ascenso, marcando 17 dianas y en el actual se esperaba que fuese una de las piedras angulares sobre las que pivotase el debut en Primera División, pero sus problemas en el pubis lo han martirizado y mermado hasta el punto de que tuvo que pasar por el quirófano.

Sus participaciones con la SD Huesca se resumen hasta el momento en 74 encuentros de Segunda División, dos de ‘play off’ de ascenso, veinte de Primera División y cuatro de Copa del Rey. En toda esta hoja de servicios aparecen además 26 dianas, la última contra el Valencia.

"Cuando llegué aquí, no sabía el tiempo que iba a estar ni todo lo que iba a pasar, lo mejor de mi vida futbolística ha sido aquí y por ello estoy agradecido al club, por el trato, por cómo me han cuidado, me han apoyado y confiado en mí", agradeció Melero. "Está siempre será mi casa, cuando venga tendré amigos dentro y fuera del fútbol", añadió.

"Han sido tres años muy importantes tanto para mí como para el club. Hemos pasado por momentos buenos y malos, peros siempre creciendo y ayudando", recalcó el jugador, que se mostró "feliz" por haber alcanzado una marca que "no está al alcance de todos", que reconoció que en la capital oscense había madurado y hasta cambiado físicamente y que, de tener que quedarse con un partido elegiría el del ascenso en Lugo. "Fue un día inolvidable para todos los que estuvimos allí", rememoró.

Por el momento, el futuro del capitán azulgrana es una incógnita. Le resta un año de contrato. Sin embargo, el Villarreal mantiene una opción preferencial de compra para el final de la actual campaña. Pase lo que pase, Lasaosa quiso recordarle que la SD Huesca "siempre será tu casa".