La SD Huesca pierde gol para la vuelta a Segunda División

Apenas comienza a dar sus primeros pasos el nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca en Segunda División, y recién presentado como director deportivo Rubén García, y ya aparece como prioridad la búsqueda del gol. La salidas de Chimy Ávila y Cucho Hernández, sumadas a la posibilidad de que Gonzalo Melero recale la próxima campaña en el Villarreal, delatan que el ataque azulgrana necesitará compensar la pérdida de potencial ofensivo que ofrecen estos futbolistas. Entre las dos últimas campañas suman entre los tres 56 goles.

Chimy, que ha explotado este curso como anotador de inspirado disparo desde cualquier distancia, ha sido el único de estos nombres que ha mejorado respecto al curso pasado. En la categoría de plata logró siete goles y diez en el ejercicio presente. Además, se ha mostrado como un hombre de segundas vueltas; de los 17 en total, dos fueron en la primera y 15 superado el ecuador del campeonato. El nombre del argentino aparece en la agenda de clubes de Primera como Getafe, Alavés o Leganés.

Cucho y Melero conformaron una pareja letal que explica en buena medida el salto de categoría. El madrileño con 17 tantos y el colombiano, con 16, abrieron partidos y sumaron puntos decisivos y había puestas muchas esperanzas en que esta campaña su papel también resultase relevante. No lo ha sido por diferentes motivos. El rendimiento del ariete ha sido irregular y se ha quedado en los cuatro goles, una cantidad que no podrá aumentar puesto que ya se encuentra convocado con la selección colombiana sub 20 para preparar el Mundial de Polonia.

Sus cuatro tantos, eso sí, han estado bien escogidos: Camp Nou, Villarreal en El Alcoraz, Mestalla y Santiago Bernabéu. Melero solo ha podido participar en 20 encuentros por culpa de la pubalgia que le llevó al quirófano en febrero. Su reaparición en el último mes no ha llegado a tiempo para ayudar a la SD Huesca a conservar la categoría. Le marcó un gol al Valencia y otro al Girona de penalti en la séptima jornada. Si el Villarreal así lo determina, abonará cuatro millones al club para incorporarlo a partir del 1 de julio que se sumarían al millón que pagó por hacerse con una opción preferencial.

Al menos, los azulgranas encuentran un valor seguro en Enric Gallego. El club compró goles a kilos el pasado mercado de invierno y hasta 2022. A los cinco de la segunda vuelta se han de añadir los 15 con el Extremadura en la primera, los 28 de la campaña anterior en Segunda B repartidos entre el Cornellá y el Extremadura y los 16 de la 16-17 con el club catalán. Tampoco se ha de menospreciar en este sentido a un Álex Gallar que ha sumado cuatro dianas esta temporada, la última el pasado domingo de penalti y las tres primeras ante Eibar y Barcelona al comienzo de la Liga, y ocho la pasada.