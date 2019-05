La cantera, futura joya de la corona de la SD Huesca

El director general de la Sociedad Deportiva Huesca, Josete Ortas, ha definido a Rubén García como “una persona más conocida como futbolista, con una larga trayectoria” y que se ha nutrido de los avances tecnológicos que luce el fútbol en los Estados Unidos. Le avala asimismo su tarea alrededor del Grupo City, “referente mundial con Real Madrid y Barcelona” y con la franquicia de fútbol de los Patriots. Además, el nuevo director deportivo cuenta con “muchos contactos en el fútbol nacional e internacional y en el fútbol formativo”.

El club le considera “joven, con una capacidad tremenda y nos va a ayudar muchísimo seguro. Se han dado pasos muy importantes en los últimos años y nos va a ofrecer esa guinda que falta cubrir, ese salto para que los equipos se asienten en las principales categorías”, tras éxitos como el ascenso del juvenil a División de Honor o del Huesca B a Regional Preferente. García ha explicado que sumar a futbolistas locales al primer equipo supone “un objetivo a largo plazo y no es tan fácil, hay que dar tiempo a ese fútbol base para que se estructure y formar jugadores que puedan rendir. Lo importante no es hacer debutar a gente, sino que su rendimiento se alargue en el tiempo. En el futuro, para el Huesca sería importantísimo”.

En los próximos meses, “se van a estudiar todos los mercados, pero España es una fábrica de talento. Por la competitividad que hay y el carácter nuestro nos olvidamos que somos un referente mundial. El primer objetivo es controlar el mercado español, lo que no significa que no rastreemos otros. No será una prioridad un mercado u otro. El español tiene un talento y una cultura futbolística difícil de encontrar en otros lugares”.

El proyecto de la ciudad deportiva y la residencia en el IES Pirámide representa otro pilar. La tecnología al servicio de la toma de decisiones se ampara en su propia experiencia al otro aldo del charco. “El fútbol en Estados Unidos está creciendo muchísimo. Son líderes mundiales en organizaciones deportivas, y también invierten muchísimo dinero. Espero mejorar en todo ese ámbito y en el de scouting, donde cuentan con métodos para encontrar talento. Cada club es diferente pero podremos adaptar la experiencia a las necesidades del club”, ha reseñado.

Con el nuevo plantel por definirse, aboga por “trabajar de la mano con el entrenador, que es quien toma las decisiones es el entrenador al hacer los onces, la labor de un técnico es fundamental en cuanto a la gestión de la plantilla y a la hora de añadir su opinión para traer futbolistas. El éxito del entrenador va a ser el del club y la dirección deportiva”. García contará en la secretaría técnica con el respaldo de Ramón Tejada, que ya colaboró en el pasado reciente con Emilio Vega.