Francisco decidirá esta semana si continúa en la SD Huesca

Mirada triste, ojos rojos, voz entrecortada y gestos nerviosos. Francisco Rodríguez compareció este domingo ante la prensa visiblemente afectado tras la derrota con el Valencia por 2-6 que consumó el descenso a Segunda División. "Me duele que lo hayamos vivido así, con seis goles. Ha sido injusto porque no se lo merece el equipo", manifestó el técnico de la SD Huesca. Entre los motivos por los que los azulgranas se habían venido abajo señaló a la victoria justo anterior del Valladolid sobre el Athletic, que les restaba muchas opciones de salvación y al gol tan temprano del Valencia. "No hemos sabido dominar eso", reconoció. "Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero nos hemos quedado a dos jornadas del final, se acabó nuestra ilusión y me acuerdo del trabajo hecho, del empeño en llegar vivos y de tanto golpe superado", resumió su estancia de casi siete meses en el banquillo local de El Alcoraz.

El preparador llegó como sustituto de Leo Franco para reflotar al equipo y en muchas aspectos lo ha logrado a pesar de no lograr la permanencia. Por eso, ahora toca hablar de su futuro, algo que espera hacer esta misma semana. "Estoy muy a gusto, la gente me quiere mucho y a partir de ahí veremos las posibilidades", explicó. "Necesitamos sentarnos a reflexionar y por eso creo que es el momento de esperar. Al final está ha sido mi segunda casa, nunca me han valorado tanto como aquí", se sinceró y añadió que "hay que ver cuál es el camino para volver a la categoría que hemos perdido". De sus jugadores agradeció el esfuerzo, el trabajo y también su apoyo. "Ha habido momentos en los que he estado mal y el equipo me ha ayudado", manifestó mientras se seguían escuchando los cánticos de la afición en el exterior.

A ellos, a los hinchas, dirigió parte importante de sus declaraciones: "Me quedo con nuestra gente, hay un sentimiento que va a quedar y va a hacer fuerte al club por muchos años. Con ellos, el equipo está en buenas manos".