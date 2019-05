Juanpi pide "una solución ya para Venezuela"

No es la primera vez que Juanpi Añor se manifiesta acerca de la situación política de su país, Venezuela, y como en anteriores ocasiones este viernes volvió a hacerlo asegurando que se "necesita una solución ya". El jugador de la SD Huesca, con buena parte de su familia viviendo en Caracas, expresó acerca de los últimos acontecimientos tras la puesta en libertad de Leopoldo López por parte del presidente encargado Juan Guaidó que han sido "dos, tres días muy fuertes" y deseó "lo mejor para toda esta gente que está sufriendo en Venezuela".

Cuestionado acerca de cuál debía ser la salida, el futbolista manifestó no ser "el más adecuado" para señalarla dado que "desde la lejanía es muy fácil opinar". De todos modos, sí que consideró que la "solución es complicada" y que es necesaria "una intervención como sea porque Venezuela está sufriendo y la gente está muriendo". "Cuanto antes llegue una solución para el país va a ser lo mejor para todos", expuso.

Juanpi, internacional absoluto con Venezuela, llegó a la SD Huesca en el pasado mercado de invierno como cedido por el Málaga. Entonces, en una entrevista radiofónica, ya se mostró duro con el régimen chavista. "Lo que pasa en Venezuela es que llevan 20 años masacrando y hundiendo a un país que tiene todos los recursos del mundo para ser un país lleno de turismo. La gente vive en la miseria y no puede conseguir los productos básicos para vivir", criticó poco después de la proclamación de Guaidó como presidente encargado.

El centrocampista, de 25 años, aterrizó en España para formar parte de las categorías inferiores del Málaga en 2009, club con el que debutó en Primera División en 2014. Antes de vestir la camiseta de la selección absoluta de su país, también defendió la de los combinados sub 15, sub 17 y sub 20.

