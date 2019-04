El objetivo de la SD Huesca, la permanencia a tres puntos

Incrementar la ilusión hasta sus cotas máximas. La SD Huesca afronta un nuevo encuentro en el que a priori solo le sirve la victoria. La frase es válida para cualquiera de los partidos que viene disputando desde hace prácticamente un mes, pero precisamente por eso se hace cada vez más definitiva. Cuando solo quedan cuatro encuentros por discernir, los oscenses llegan al Estadio de la Cerámica para visitar al Villarreal (18.30) situados a seis puntos de la salvación y con la posibilidad sobre la mesa de que cuando acabe la jornada la brecha solo sea de tres. Ayer cayó el Valladolid con el Atlético de Madrid (1-0) y hoy el Girona no debería ganar al Sevilla.

Los azulgranas acumulan cinco partidos sin perder, en los tres últimos no han recibido ningún gol y en ese periodo de la competición han retenido siete puntos de quince posibles. Tres de ellos fueron gracias a la victoria del martes con el Eibar (2-0) que ha devuelto buena parte de las esperanzas y el optimismo. Las cifras así vistas pueden parecer buenas, pero el hecho de que lleguen desde tan atrás y de que varios de los otros equipos involucrados en la carrera por no perder la categoría hayan espabilado limitan sus efectos. Al menos por ahora han servido para mantener vivas las opciones y para abandonar el farolillo rojo tras 26 jornadas.

Uno de esos conjuntos que parecen haber despegado es precisamente el Villarreal. El ‘submarino amarillo’ ha sido compañero de viaje de los altoaragoneses durante buena parte del curso. Sin embargo, sus tres últimas victorias consecutivas, con el Girona, el Leganés y la Real Sociedad, le han permitido escalar en la clasificación y engordar su colchón sobre la zona de descenso hasta los cinco puntos. De ahí que en tierras castellonenses el duelo se perciba como una gran oportunidad para que los de Javier Calleja certifiquen virtualmente su permanencia después de un curso en el que habían partido con objetivos mucho más ambiciosos y que se espere un gran ambiente y una gran entrada en el Estadio de la Cerámica.

Allí, el Huesca no estará solo. Unos 1.200 aficionados acompañarán a la expedición azulgrana. En la convocatoria, en la que únicamente no entraron por decisión técnica Luisinho y Aguilera, además de los lesionados Akapo e Insua, se encuentra Musto, aunque hasta hoy no quedará claro si puede jugar. El argentino acabó tocado frente al Eibar y no ha pisado el césped en los tres entrenamientos previos al desplazamiento a Villarreal. Su presencia el martes en el once sorprendió y su actuación durante el choque se juzgó como esencial, por lo que se está intentando apurar su regreso. Esté o no esté el centrocampista listo, Francisco prepara cambios en la alineación titular.

Entiende el almeriense que las exigencias que implican los ‘groguets’ son otras que las de los armeros y por ello el plan debe contar con líneas de actuación distintas. Pulido, una vez recuperado del golpe que recibió frente al Rayo, apunta a volver a su sitio en la defensa en detrimento de Mantovani para conformar una línea de cuatro con Miramón, Etxeita y Galán, que se podrá vestir de corto a pesar de sus últimas molestias musculares. Por delante, podrían regresar habituales como Rivera, ausente en los dos últimos compromisos, y Moi Gómez, que se quedó inédito con el Eibar.

Enfrente el Huesca se va a encontrar con un contrincante muy peligroso en ataque, que gusta de llevar los ritmos, que tiene velocidad, verticalidad y un jugador que está marcando la diferencia, Cazorla. Por contra, no estará uno de sus escuderos, Vicente Iborra, sancionado. Además, Bruno Soriano, Daniele Bonera, Miguel Llambrich y Sergio Asenjo tampoco están disponibles.

Una vez se escuche el pitido final todavía quedarán por delante otros tres encuentros con el recibimiento al Valencia del próximo domingo y los enfrentamientos con el Betis y el Leganés. La cuenta atrás ha comenzado y el margen de error es mínimo. Está prohibido fallar.