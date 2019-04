Francisco se lleva 21 jugadores a Villarreal

Francisco deberá realizar tres descartes antes del partido del domingo con el Villarreal (18.30). La expedición que partió desde El Alcoraz en la tarde de este sábado rumbo a tierras castellonenses está compuesta por 21 jugadores. Al autobús se subieron finalmente Javi Galán, que por la mañana pudo entrenar con el grupo después de haberse perdido las dos sesiones anteriores por unas molestias musculares, y Damián Musto, cuyo concurso está puesto más en duda. El centrocampista argentino arrastra unos problemas similares a los del lateral izquierdo, pero al contrario que él no ha podido volver a ejercitarse sobre el césped desde la victoria con el Eibar. Aunque el propio técnico azulgrana ve complicado que pueda estar disponible se quieren apurar todos los plazos y no será hasta los momentos previos del duelo cuando se decida si entra o no en el acta.

Junto a las bajas por lesión ya habituales de Akapo e Insua, que no volverán a jugar en lo que queda de curso, solo dos futbolistas no se subieron al autobús por decisión técnica, Luisinho y Aguilera. El primero, aunque ya tiene el alta médica de la rotura de ligamentos que sufrió a finales de septiembre, continúa poniéndose a tono, mientras que el segundo jugó por última vez el 9 de diciembre en la visita del Real Madrid a El Alcoraz.

El técnico almeriense planea cambios en su once con respecto al que dispuso el pasado martes. En la defensa, Mantovani previsiblemente dejará su sitio a Pulido una vez que el toledano ya está recuperado del fuerte golpe en la cadera que sufrió ante el Rayo. En la medular, a expensas de lo que ocurra con Musto, podrían volver dos habituales, Rivera y Moi Gómez. El primero no se vistió de corto en los dos choques anteriores y el primero, el futbolista con más minutos en toda la temporada en la SD Huesca, se quedó en el banquillo con el Eibar.