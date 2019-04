Francisco: "Más hambre que nosotros no pueden tener"

Francisco Rodríguez, el entrenador de la SD Huesca, apunta hacia al duelo del domingo con el Villarreal (18.30) ambicioso, convencido de que el partido se ha preparado bien y de que sus jugadores están comprometidos con la causa, pero también consciente de lo complicado de la situación por la que atraviesan y de la dificultad de un oponente enrachado. "Venimos haciendo las cosas muy bien y eso nos hace ser optimistas, pero también somos realistas; sabemos de la situación, algo que nos hacer ser más fuertes", expuso este sábado antes de partir hacia tierras castellonenses. Ambos contendientes están metidos en la pelea por la salvación, aunque mientras que los oscenses deben recortar seis puntos en las cuatro jornadas que restan, el submarino amarillo tiene un colchón de cinco. "Más hambre que nosotros no pueden tener", afirmó al respecto el técnico almeriense con una frase que detalla la filosofía con la que afrontan el duelo los suyos.

"Sabemos que no tenemos margen de error", se sinceró y añadió que "convivimos con eso y no creo que nos afecte". De hecho, elogió el estado anímico de su plantilla. "La ilusión nos está haciendo llegar bien al final, incluso después del último partido con el Eibar había jugadores que no querían descansar", desveló.

Una de las pautas seguidas por los altoaragoneses hasta el momento ha sido centrarse exclusivamente en ellos mismos. Sin embargo, el calendario se agota y ya no hay más remedio que empezar a pensar en los marcadores de los otros campos. Cuando el pitido inicial suene en el Estadio de la Cerámica ya se conocerán varios resultados directos importantes para los oscenses. "La intención es hacer muy bien las cosas para puntuar, en la jornada pasada los rivales directos sacaron sus resultados y nuestra victoria nos dio para poco; se acaba la temporada y estamos pendientes de ellos", no escondió.

El Villarreal se presenta en un gran momento después de haberse impuesto en sus últimos tres compromisos. "Tiene jugadores de primer nivel que están en buena dinámica de resultados, me preocupa que saquen a relucir todo lo que tienen", comentó. "En casa exige mucho, con gente arriba desequilibrante y vertical, y con futbolistas como Cazorla que maneja el partido cómo quiere", describió a los ‘groguets’, de los que espera que lleven el peso del choque.

Para contrarrestar todo eso, Francisco modificará la alineación. "Va a ser el tercer partido en una semana y tenemos que hacer cambios, también por lo que nos va a proponer el rival", explicó. "Una vez que el partido esté en marcha, el jugador va a saber lo que tiene que hacer", consideró. De hecho, no detecta que ningún componente de la plantilla baje los brazos, al contrario: "Nadie se ha tirado del barco, estoy contento con todos".

Cucho está "con ganas e ilusión"

Una de las noticias de los últimos días han sido las declaraciones de Cucho Hernández a la radio colombiana Antena 2 RCN en las que manifestaba abiertamente su intención de no continuar en la SD Huesca y su deseo de participar en el Mundial sub 20. Al respecto, Francisco salió en defensa del jugador. "He escuchado la entrevista y tampoco es que dijera que se quiere ir ya y que no quiere estar más en Huesca. Es un chaval joven al que le cuesta comunicar de la forma que él quiere", explicó ."A mí me lo ha dicho muy claro, va a estar con nosotros hasta que esto acabe y solo piensa en la selección cuando estemos salvados o no haya posibilidades", comentó."Él me vino a hablar y me transmitió las ganas y la ilusión que tiene por llegar hasta la última jornada", desveló.