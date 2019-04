"No puedo estar contento si no ganamos, sea como sea". A pesar del punto sumado contra el FC Barcelona, el primer clasificado de la Liga, Francisco Rodríguez no se mostró conforme con el empate a cero. El técnico de la SD Huesca hace tiempo que lleva exigiéndose a si mismo y a sus jugadores la victoria como único resultado válido, independientemente del rival, y ésta no llega. "Somos colistas porque nos falta algo y tenemos que intentar que en estas seis jornadas que quedan desaparezca ese algo y logremos triunfos", apuntó.

A pesar de que ese resultado que haga ver la complicada situación en la clasificación de una forma más optimista no se produce, el almeriense quiso tener palabras de elogio hacia sus jugadores. "No puedo reprocharles nada, su esfuerzo es enorme y hay un pundonor y una confianza en el trabajo que realizamos sobre la que no puedo decir nada", alabó.

En la cabeza del preparador se había dibujado un encuentro en el que el Huesca llegaba a los últimos diez minutos con opciones de victoria para asestar entonces el mazazo incontestable al Barcelona. En líneas generales todo salió según lo previsto, salvo ese tramo final. "Ellos han tenido muchísima posesión, no han dominado bastante y el desgaste ha sido enorme en lo físico", expuso, añadiendo que "no ha faltado fuelle".

Por primera vez tras ocho jornadas, exactamente las mismas que llevaban los culés sin faltar a su cita con el gol, los altoaragoneses dejaron su portería a cero. A este respecto comentó que "no podíamos jugar de tú a tú al Barça independientemente de los jugadores de los que dispusiese, queríamos hacer un partido largo y lento en el que dominásemos las fases del juego".

"Cada vez es más complicado. Llevamos tres jornadas sin perder, pero también tres jornadas sin ganar y eso no nos vale de nada", subrayó pensando ya en el siguiente compromiso con el Rayo para el que podría volver a cambiar el sistema táctico. "Tenemos que ir a por los partidos de alguna manera y estoy intentando dar con la tecla para ganar. No lo hemos logrado con cinco atrás, tampoco con cuatro, hay que buscar alternativas para llegar con opciones al final de la Liga", se sinceró.