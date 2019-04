Messi no está descartado para El Alcoraz

La participación de Leo Messi en el duelo entre la SD Huesca y el FC Barcelona de este sábado (16.15) aún no está descartada, al menos por parte de los servicios médicos del club catalán. La estrella argentina, que el miércoles recibió por parte del jugador del Manchester United Chris Smalling un fuerte impacto en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, fue examinado este jueves por las heridas que presenta en el rostro. A pesar de que tiene un hematoma, se pudo comprobar que no cuenta con ninguna fisura en el tabique nasal, como se temía, por lo que no se le ha dado la baja.

Cuando corría el minuto 27 del encuentro en Old Trafford, en el que los blaugranas se impusieron por 0-1, Messi fue atropellado por detrás por parte del central de lo ingleses, que además dejó el brazo y la mano en la cara del culé sin que se señalase falta. Una vez que se le cortó la hemorragia, pudo continuar y de hecho completó todo el partido.

De todos modos, la presencia del astro mundial en la capital oscense no está aún asegurada. El Barcelona tiene la Liga prácticamente sellada, cuenta con un colchón de once puntos sobre el segundo, el Atlético de Madrid, cuando restan siete jornadas, y por ello su entrenador Ernesto Valverde podría decidir darle descanso junto a alguno más de sus habituales atendiendo a que el martes deben afrontar el partido de vuelta de la competición continental.

El Barcelona llegará sobre las 20.00

El Barcelona realizó este jueves por la tarde un entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en el que participaron los jugadores del filial Iñaki Peña, Moussa Wagué, Juan Miranda, Oriol Busquets, Àlex Collado, Riqui Puig y Abel Ruiz, y en el que no estuvo presente Messi. El viernes el conjunto de Valverde volverá a ejercitarse a las 16.30. Después, a las 19.00, despegará rumbo al aeropuerto Huesca-Pirineos. La llegada a la capital oscense se estima que se produzca a las 19.50 y desde allí la expedición blaugrana se trasladará al hotel Abba, donde quedará concentrada hasta el partido y donde está todo reservado hasta las 14.00. El regreso a la Ciudad Condal se producirá una vez concluya el choque.