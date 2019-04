Francisco encuentra alternativas en su banquillo

De medio campo hacia delante, la SD Huesca ha recuperado efectivos en las últimas fechas y eso se ha dejado notar en el transcurrir de los partidos, especialmente contra el Celta y el Levante. Francisco mira al banquillo y ve que cuenta con una abanico de posibilidades entre las que elegir, algo que no hace mucho no pasaba de ser un deseo. En El Alcoraz frente a los gallegos se quedaron sentados de inicio, al margen de Jovanovic, portero suplente, Melero, Gallego, Ferreiro, Diéguez, Gallar y Juanpi, mientras que en el Ciudad de Valencia Gallego y Diéguez, de vuelta al once, dejaron su sitio a Musto y Aguilera. Todos ellos, a excepción de éste último, han contado a lo largo del curso con importantes periodos de protagonismo siendo de la partida. "Quiero tener gente que me de recursos y que me permita decidir qué hacer si el partido está de una manera u otra", expresó el técnico de los altoaragoneses en su comparecencia previa al desplazamiento a Valencia.

Frente al Celta había optado por repetir el conjunto que había plantado cara al Real Madrid en el Santiago Bernabéu insistiendo en el dibujo táctico con tres centrales y dos carrileros. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que había funcionado con los merengues no servía para los celestes, que se pusieron por delante en el minuto 14 con un gol de Brais Méndez. En el 35, retiró a Musto, dio entrada a Ferreiro y reordenó el equipo dejando solo cuatro atrás. El partido comenzó a balancearse hacia el lado de los locales y terminó de inclinarse con la inclusión de Enric Gallego, ya en la segunda parte, en lugar de Yangel Herrera. El delantero firmó el primero de los tres goles que los azulgranas fueron capaces de marcar en diez minutos, aunque finalmente, tuvieron que conformarse con el 3-3. La última inclusión desde la banda fue la de Melero por Ávila, que se volvió a vestir de corto casi tres meses después una vez superada su lesión en el pubis.

La vuelta del centrocampista es uno de los factores que explica por qué ahora la baza de los oscenses es más gruesa y con naipes más variados. "Con él somos más versátiles", considera su entrenador, que está intentando que recobre el ritmo competitivo lo antes posible.

De ahí que en la visita contra el Levante volviese a tener un pequeño puñado de minutos, siete, los tres que restaban para llegar al 90 y los cuatro que el colegiado Del Cerro Grande añadió. Su incidencia en el juego resultó escasa. Más si se compara con la de los otros dos futbolistas que le habían precedido en las sustituciones y que fueron los auténticos dinamizadores del choque, Ferreiro y Juanpi.

Francisco, de inicio, situó cuatro defensas y optó por poner sobre el tapete lo que parecía ser toda la pólvora con la que contaba, Cucho Hernández, Chimy Ávila y Enric Gallego, sus tres delanteros. En este caso, el menos es más se cumplió y fue desde la entrada de Ferreiro, en el inicio de la segunda parte dejando al ariete colombiano en el vestuario, cuando el Huesca comenzó a carburar. Con el gallego en el campo se controló la medular y se empujó a los locales a su área. Después, fue el momento de Juanpi, que recogió el testigo de su compatriota Yangel Herrera. De las botas del venezolano surgieron los dos goles visitantes desde sendos lanzamientos de falta que no desaprovecharon Gallego y Ávila.

Ferreiro está demostrando este curso ser todo un multiusos y un jugador de equipo. Tras ser titular indiscutible como extremo izquierdo, la inclusión del sistema con dos carrileros lo relegó a un papel secundario. Después, ha sido capaz de actuar con solvencia como delantero e incluso como lateral derecho. Por su parte, Juanpi, llegado en el mercado de invierno cedido por el Málaga, está alternando la suplencia y la titularidad. "Nos dieron otras cosas, para eso están los cambios", señaló Francisco acerca de los dos revulsivos.