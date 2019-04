Francisco Rodríguez había hecho una apuesta fuerte por el partido contra el Celta, había depositado en él muchas de sus ilusiones en la lucha por la permanencia y de ahí que tras el partido se sintiese insatisfecho por el empate a tres. Sin embargo, su discurso a lo largo de su comparecencia ante los medios para analizar el duelo fue evolucionando hacia la esperanza que implica pensar ya en el siguiente compromiso, el del domingo con el Levante.

"Era un partido en el que había que ganar sí o sí, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer tanto cuando el marcador iba en contra, como cuando iba a favor, hemos cometido algún error que nos ha costado el tercer gol, pero por lo demás no le puedo reprochar nada al equipo", abrió su discurso el entrenador. "Hemos perdido muchas ocasiones, en cuanto a puntos se refiere, en los partidos, pero es lo que nos toca vivir", se lamentó teniendo también muy presente el anterior 3-2 con el Real Madrid."El equipo lleva siendo colista meses y meses, se ha puesto con un 0-2 en contra y, aún así, le ha dado la vuelta al marcador con ambición y mentalidad ganadora", alabó a sus jugadores. "Nos ha podido la desconfianza y la presión, hemos generado espacios con los que nos creaban peligros", lamentó, añadiendo que "la moneda siempre cae para el otro lado, pero yo estoy orgulloso de mis futbolistas".

Una jugada permanecía en su retina la penúltima ocasión fallada por Gallego en la boca de gol prácticamente en el último minuto. "Nos hubiera empujado a conseguir eso que todos queremos, que es estar cerca de salvarnos", consideró.

Francisco realizó de inicio el mismo planteamiento táctico y con la misma alineación que en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, tras el primer tanto del Celta modificó el dibujo y en el minuto 35 sustituyó a Musto por Ferreiro. "Entendía que teníamos que ser equilibrados, ellos nos desorganizaban muy rápido y por eso hago el cambio, para tener más equilibrio por fuera", explicó. El segundo en entrar desde el banquillo fue, ya en la segunda parte, Enric Gallego cuando el marcador era de 0-2. "Sale cuando entiendo que el partido está para él", comentó al respecto sin querer "destacar a nadie". "La diferencia entre la primera y la segunda parte ha sido que hemos controlado mejor las contras a un equipo que se ha basado en eso, en robar y en enlazar con sus puntas", analizó.

"Hay que ver como termina la jornada, pero no entendíamos otra cosa que no fuese ganar", reincidió en su idea. "Hemos hecho méritos para sacar los tres puntos, pero no podemos pensar en lo oscuro. Era hoy el día, pero ya se ha acabado. El próximo y más importante va a ser la visita al Levante, a pesar de que las jornadas van pasando y no conseguimos sumar de tres", comenzó a poner su vista en el domingo.

"La ciudad está volcada con nosotros y no podemos bajar los brazos independientemente de que al final no lleguemos a donde queremos. Somos profesionales y vamos a dar todo lo que tenemos para alcanzar la última jornada vivos", prometió. "Mentalmente es verdad que es un palo duro, igual que el gol de Benzema, pero nos levantaremos", aseguró.