“Tenemos que demostrar que los que nos jugamos algo somos nosotros”

Álex Gallar representa fielmente el espíritu indomable de sus compañeros. Rebeldes ante la dura realidad, inconformistas con la posibilidad del descenso e ilusionados con la gran oportunidad que tiene la Sociedad Deportiva Huesca de permanecer en Primera División. Para conseguirlo, las diez últimas jornadas deberán arrojar un balance de, al menos, cinco victorias. Y la visita de este domingo al Santiago Bernabéu (20.45) no se afronta como un trámite en este complicado itinerario sino con la misma ambición que llevó a la plantilla azulgrana, Gallar incluido, a la máxima categoría hace diez meses. El catalán exhibe músculo competitivo consciente de que no ha alcanzado el nivel del curso pasado.

Y eso que el comienzo de campaña fue excelente, con tres goles en las tres primeras jornadas. Más allá de los rendimientos individuales, en este contexto prima el colectivo. Gallar lo sabe y quiere sumar como uno más. O como el que más. El Real Madrid es un incentivo demasiado estimulante como para mostrar un perfil gris. Aunque lejos, de momento se piensa más en el Huesca que en el rival “con ganas de sumar porque el Bernabéu es un escaparate para todos”.

Gallar ha permanecido en la disciplina oscense después de que la entidad se negase a cederlo junto a Enric Gallego para el partido amistoso de la selección catalana ante la Venezuela de Yangel Herrera y Juanpi Añor. El mediapunta acata la decisión de la entidad sin poder disimular un deje de amargura por lo que habría sido una cita especial para él: “El club tiene que mirar por sus intereses y si no nos han dejado ir a Enric y a mí es porque somos importantes. Viendo la plaga de lesiones íbamos a arriesgar en demasía. Nos hacía ilusión y era el premio a la Primera División pero no le doy más vueltas”.

Al margen de esta cuestión, Gallar agradece la recuperación paulatina de efectivos y bromea con el hecho de que “desde el entrenamiento del viernes al de este lunes parece un equipo nuevo. Con ganas de que se vaya sumando la gente porque todos tienen que aportar su granito de arena”. De forma inevitable, el Real Madrid copa todas las respuestas y las reflexiones de los jugadores estos días. Un rival “difícil” pero con matices: “No se está jugando nada, dan la Liga por perdida y tenemos que demostrar que somos los que nos jugamos algo y llevarnos los tres puntos, por qué no”.

El catalán visualiza un choque “trabado por nuestra parte. Intentaremos hacerles daño con nuestras armas. Hemos competido muy bien en casa y fuera, estamos en buena dinámica y este parón nos ha venido bien a todos”. Parece un Real Madrid menos estable, “pero en cualquier momento llega un vendaval y te meten tres goles”.

Gallar se encuentra en este momento en una situación “extraña”. Consciente de que podría aportar mucho más y de que su rendimiento ha ido decreciendo. Francisco le dio la oportunidad de ser titular ante el Alavés sin cuajar una buena actuación. El catalán ha participado en 21 partidos de Liga pero solo ha sido titular en diez ocasiones, con la lesión que sufrió en el pie el pasado mes de diciembre como otro de los imponderables que le han mermado en su primer curso en la élite.

A los 26 años, sabe que todavía cuenta con margen de progresión. “Vengo de no jugar bastante y el otro día las cosas no fueron como querían. El míster me transmite que confía en mí y quiero demostrárselo jugando todos los minutos posibles”, ha reflexionado. No se dio su mejor versión la pasada jornada puesto que “después de tres meses sin ser titular no era fácil. Me gustaría aportar mucho más y con continuidad puedo coger el toque que me hacía un futbolista diferente”.

Las derrotas ante Getafe y Alavés han cambiado el paso de un Huesca que “quizá tendría que haber sido más combinativo” contra los vascos. No se plantean cuántos puntos sumar ante Real Madrid, Celta y Levante, “pero más de seis serían primordiales para nosotros. No contamos con que quedan tanto diez partidos sino que nos marcamos el objetivo del siguiente. Lo contrario nos perjudicaría”.