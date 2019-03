Francisco: "Nos hemos visto perjudicados en muchas situaciones"

Mirando ya al partido del Alavés, pero todavía con la visita a Getafe y todo lo ocurrido muy presente. Así ha transcurrido la semana en la Sociedad Deportiva Huesca y así lo dejó traslucir este viernes Francisco Rodríguez, quien mandó mensajes de apoyo y reconocimiento a sus jugadores y que también se mostró crítico con la labor arbitral, en consonancia con el comunicado publicado por el club al día siguiente del duelo en el Alfonso Pérez, en el que un penalti sobre Musto justo al final se quedó sin señalizar dejando el marcador en 2-1.

"El comunicado no es para intimidar, sino para hacer saber que nos estamos jugando mucho, que en cada partidos nos va muchísimo y que de momento nos hemos visto perjudicados en muchas situaciones", expuso el técnico almeriense, quien mencionó a otros equipos que también habían mostrado su disconformidad con los colegiados al Real Madrid, el Valencia y el Celta.

"Todos nos podemos equivocar y podemos decirlo, no pasa nada porque los árbitros también lo hagan", solicitó poniéndose como ejemplo ya que fue expulsado por abrir los brazos y solicitar más tiempo de añadido, circunstancia por la que ha sido sancionado. "Lo acepto y me hago responsable, me equivoqué, aunque creo que dos partidos es un castigo excesivo", apuntó, matizando también que "respetamos a los árbitros y sus decisiones" y asegurando que no temía que fuese a haber represalias y que no creía que entre los árbitros hubiese corporativismo. "No queremos bajar a Segunda callados", zanjó el asunto.

Para la visita al Alavés, una vez más la preparación no ha sido la mejor debido a las bajas y los jugadores tocados, aunque, como señaló Francisco, "ya prácticamente estamos acostumbrados". "Estoy muy contento con la gente que tengo y orgulloso de que sigan creyendo en lo que hacemos", reconoció el esfuerzo de sus jugadores, especialmente de los que arrastran problemas físicos y han acortado sus plazos de recuperación para poder actuar contra los vascos como Miramón y Rivera. "Seguramente si estuviésemos como el Alavés todos estarían disponibles, pero esto es fútbol y cuando las cosas vienen mal dadas hay lesiones por lo que supone estar jugando todos los días al límite", explicó al respecto.

Para el encuentro tendrá la novedad de Mantovani, el defensa cedido por Las Palmas para cubrir la baja de Insua. "Sabe lo que nos estamos jugando y lo que tenemos que hacer porque ha vivido situaciones parecidas", comentó del argentino, anteriormente en el Leganés. de cuya presencia dijo que "nos viene muy bien".

De los vitorianos reconoció que "son un rival muy potente". No en vano, llegan a El Alcoraz como quintos, situación que no le sorprende. "Es un equipo equilibrado y que ha mantenido la base del once durante todo el año, lo que le ha dado estabilidad en el juego y resultados", analizó, añadiendo que "está muy bien armado, organizado en defensa y con jugadores que marcan la diferencia arriba".

A la victoria le otorga una gran relevancia, especialmente porque la semana que viene no hay jornada de Liga. "Llegar al parón con los tres puntos sería muy importante, aunque no solamente con pensarlo vamos a conseguirlo, tenemos que trabajar mucho y depende de nuestra ambición y nuestra mentalidad ganadora", arengó,

Entre las claves para lograr el marcador positivo mencionó que