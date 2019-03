Competición sanciona con dos partidos a Francisco y no indulta a Galán

El Comité de Competición no ha atendido los recursos presentados por la Sociedad Deportiva Huesca, que no podrá contar ni con Javi Galán ni con Musto este sábado ante el Alavés en El Alcoraz tras ver la quinta amarilla el pasado sábado en Getafe. Asimismo, el técnico Francisco Rodríguez ha sido sancionado con dos partidos de suspensión después de ser expulsado en el Coliseum Alfonso Pérez, por lo que tampoco se podrá sentar en el banquillo del Santiago Bernabéu el domingo 31 de marzo. Los dictámenes se han publicado este miércoles y abren varias dudas en el once azulgrana. El club tiene todavía la bala del Comité de Apelación, y las ausencias del lateral y del centrocampista se unen a las dudas de Miramón y Akapo.

Este organismo ha hecho caso omiso de los argumentos del club azulgrana, que apuntaba en los casos de Galán y Francisco a errores en la redacción del acta. Javi Galán, que cumple ciclo de amonestaciones, vio la cartulina amarilla a los cuatro minutos por “derribar a un contrario en la disputa del balón de modo temerario”, según indicó en el documento el colegiado del Getafe-Huesca, el navarro Eduardo Prieto Iglesias. El entrenador fue expulsado en los últimos minutos por “protestar de forma ostensible una de mis decisiones”, razonó el árbitro que asimismo no pitó un penalti de Arambarri sobre Musto.

En su escrito de alegaciones, el Huesca ha manifestado respecto a la amonestación de Galán que existe un error material “manifiesto” en el acta arbitral, ya que "la prueba que acompaña (imágenes de vídeo) permite constatar cómo el jugador contrario simula un contacto con el futbolista amonestado y se deja caer". La roja de Francisco no debería ser válida puesto que “el acta arbitral no determina la causa ni identifica la decisión o decisiones objeto de la pretendida protesta, ni identifica la expresión o expresiones que llevan a calificar la conducta sancionada como una protesta ostensible, sustrayendo la calificación que debe realizar el órgano disciplinario”.

El club aragonés había solicitado que quedasen sin efecto estas dos sanciones. El Comité de Competición, ante esto, ha considerado que no resultaban argumentos convincentes y replicado que “constituye un criterio reiterado el que la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral exige la aportación de elementos de prueba que de forma inequívoca, y más allá de toda duda razonable, acrediten bien la inexistencia del hecho reflejado en el acta, bien su patente arbitrariedad. En el caso primero que aquí examinamos, la prueba aportada no permite desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, no pudiendo pretender el alegante que el criterio técnico del colegiado en la apreciación del lance del juego producido, sea sustituido por el criterio subjetivo del club”.

En el caso de Francisco, añade en un lenguaje ciertamente enrevesado que “ninguna prueba se aporta por el club alegante, por lo que no concurre ninguno de los supuestos arriba mencionados. En todo caso, el tipo infractor aplicable no exige que se especifique por el árbitro en modo alguno las decisiones que son objeto de protesta, ni que se detallen los términos concretos proferidos, pues lo esencial a los efectos de considerar subsumible la conducta en el tipo infractor, es que se produzca una protesta al árbitro principal, sin necesidad de identificación expresa de los elementos indicados por la SD Huesca”.

La actuación de Prieto Iglesias en Getafe llevó al club a emitir un comunicado de protesta por los arbitrajes recibidos esta temporada. En el plano deportivo, será el ayudante de Francisco, Jaime Ramos, quien se siente en el banquillo ante Alavés y Real Madrid. Sin Galán se abre el abanico para el lateral izquierdo. Las posibles bajas de Miramón y Akapo por sus respectivos problemas físicos podría desplazar a esa posición a Diéguez o Pulido, con Ferreiro para el diestro y con la posibilidad muy real de que debute Martín Mantovani.