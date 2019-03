Última semana para reforzar la defensa

La SD Huesca apura los plazos para poder incorporar un defensa que cubra el hueco dejado por Pablo Insua, que sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda en la visita al Girona el pasado 9 de febrero. La normativa estipula que desde que el jugador es dado de baja, al ser un lesionado de larga duración, se abre un periodo de quince días para poder fichar un futbolista dentro del mercado nacional. El límite será esta semana.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca y el VAR, una historia de desencuentros

Los azulgranas llevan moviéndose desde hace tiempo en busca de un sustituto, pero la misión como ha señalado desde el consejero José Antonio Martín, ‘Petón’, hasta el director general, Josete Ortas, y el propio entrenador Francisco Rodríguez, no es sencilla. Los conjuntos de Primera no quieren reforzar a un rival al alza, aunque sea con piezas que no estén contando con minutos, y los de Segunda obligan a hacer un importante desembolso para deshacerse de un jugador que a estas alturas del curso sería insustituible para ellos.

NOTICIAS RELACIONADAS Una defensa llena de incógnitas en la SD Huesca

Hasta el momento los oscenses han mostrado interés por diversos futbolistas. Por Ignasi Miquel, del Getafe, se han hecho varias tentativas solicitando su cesión en balde. También se preguntó por Nolaskoain, pero las pretensiones del Athletic eran altas tratándose de un préstamo y atendiendo a que el jugador no está contando con oportunidades desde la llegada de Garitano. Entre otros, interesó Albentosa, ex del Deportivo, pero a pesar de encontrarse sin equipo, una cláusula en su reciente desvinculación con los gallegos obligaba a indemnizarles en el caso de recalar en un conjunto español.

Las últimas conversaciones y tentativas se abrían producido con equipos de Segunda División. La necesidad de reforzar la línea defensiva, más si se mantiene el esquema con cinco zagueros que tan buenos resultados ha dado, parece clara, aunque tampoco cabría descartar que la solución estuviese dentro del vestuario. Frente al Getafe fue Musto, un centrocampista, el que actuó como central y no desentonó.