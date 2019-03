Entre la rabia y la perplejidad se mueve la Sociedad Deportiva Huesca en las horas posteriores a la derrota en Getafe (2-1). Rabia porque se considera agraviada después de que el árbitro navarro Eduardo Prieto Iglesias no señalase el penalti de Arambarri sobre Musto a los 88 minutos. Ni viese el posible fuera de juego previo al primer gol de Jaime Mata. En ambas situaciones se considera perjudicado el equipo azulgrana, que no entiende que el videoarbitraje no contribuyese a aclarar estas dos acciones. “No entendemos el VAR”, ha zanjado este domingo el portero Roberto Santamaría, que se ha erigido en portavoz de un club que se reafirma golpeado por los desajustes del nuevo sistema.

En el Huesca no se comprenden muchas cosas. Además de que Prieto Iglesias no pitase la pena máxima en la acción del argentino, agarrado por el centrocampista del Getafe para evitar su remate en una de las últimas acciones de peligro del equipo de Francisco Rodríguez, tampoco se asume que el VAR no recomendase al árbitro que revisase la jugada puesto que se cree que se trataba de un error claro ante el que cabían la revisión y la posterior rectificación. El videoarbitraje es un recurso al que cabe acudir en el caso de un posible penalti, como también con los goles (tampoco se consultó el posible fuera de juego de Jorge Molina en el 1-1), tarjetas rojas y confusiones de identidad.

Un Santamaría que sigue muy molesto ha mostrado este domingo tras el entrenamiento en el IES Pirámide que se puede armar un discurso articulado y lógico sin dejarse llevar por la ira y, a la vez, transmitir todo el estupor que envuelve a la entidad por lo sucedido en Getafe y que se arrastra desde la pasada semana en la victoria ante el Sevilla; más atrás, de los días ante Levante, Villarreal o Valencia. Y ha avisado de que “si dijésemos todo lo que pensamos, y sobre todo en caliente, sería una locura”.

Por eso, el cancerbero navarro ha escogido la vía de tratar de abordar con raciocinio lo que se escapa de cualquier lógica. “No se nos está tratando igual o no se está viendo lo que sucede con nosotros. Todos cometemos errores y fallamos, pero si se cuenta con una herramienta como el VAR para ayudar a los árbitros no entiendo muy bien cuándo tiene que entrar. Si es en goles, penaltis o fueras de juego, con nosotros en las últimas jornadas no lo está haciendo y me gustaría saber los motivos”, ha lamentado Santamaría.

No considera el navarro que se trate de una conspiración para frenar la escalada del Huesca, pero tampoco adivina los porqués. “Me da la sensación de que el sentir del vestuario es que en ciertas jugadas bastante claras no ha entrado o no se ha ido ni a revisar”, ha añadido antes de recordar “el fuera de juego previo al penalti a favor del Sevilla el otro día, que luego sale en todas partes y durante el choque no sé si no se consultan las imágenes”.

De vuelta al Coliseum Alfonso Pérez, Santamaría ha admitido que el fuera de juego de Molina “no se ve claro”, para añadir que “el VAR entiendo que ha de tener otras imágenes mejores”. Respecto a la falta sobre Musto, no hablaba siquiera de “posible”, cree que “es claro, lo ve todo el mundo. Después del partido hablé con dos futbolistas del Getafe que fueron compañeros míos y reconocieron que si llega a entrar el VAR y lo revisa es claro”. El sentir del Huesca es de no saber “cuándo entra, o no, o hay que ir a ver la jugada”.

No vincula Santamaría esta situación a una “pérdida o ganancia de puntos, que nos expliquen cuándo entra… Entiendo que lo hace en supuestos en los que no lo ha hecho con nosotros en las últimas semanas. No es ninguna queja, que nos lo expliquen bien”. Según el protocolo adoptado esta temporada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el videoarbitraje solo se ha de emplear en los casos de errores claros e incidentes que cambien claramente un partido en lo referido a goles, penaltis, tarjetas rojas y confusiones de identidad y la decisión final será siempre del árbitro principal.

Asimismo, es el colegiado quien debe tomar decisiones sin esperar al VAR, que solo puede recomendar y no imponer la revisión de una jugada. Acaba prevalenciendo siempre el criterio del árbitro, que tiene a su vez prohibido solicitar al VAR que intervenga por iniciatica propia. Eso sí, las decisiones iniciales tomadas por el árbitro no serán modificadas a no ser que en la revisión determine que existe un error claro. El Huesca no alcanza a comprender por qué la teoría y la práctica son en este caso dos líneas que jamás se encuentran.

"Todos en este equipo dan la cara"

Al margen de la polémica arbitral, los azulgranas se hallan “fastidiados” por la derrota de Getafe. Santamaría considera que sin ser “el mejor partido” contaron con posibilidades de llevarse algo positivo. “El equipo tiene unos huevos importantes, llegar con tantas bajas y como colistas es de valorar. Tampoco valió de nada el esfuerzo, pero hay que ser conscientes de la situación y cualquiera da la cara. Al equipo no se le puede criticar por su falta de compromiso. Las derrotas no nos refuerzan pero estamos unidos”.