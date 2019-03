Francisco: "Es penalti y lo han visto el línea y el cuarto árbitro"

Nunca en su todavía breve trayectoria como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca había sido expulsado Francisco Rodríguez. El técnico azulgrana encontró razones para quejarse de la labor del árbitro navarro Eduardo Prieto Iglesias; sobre todo, con el posible fuera de juego de Jorge Molina previo al gol de Mata y el penalti de Arambarri a Musto en los últimos compases. En la sala de prensa del Alfonso Pérez razonó los porqués de la indignación generalizada en el club oscense.

Francisco admitió que también hubo razones futbolísticas que explican la derrota. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, en la primera parte el equipo ha mantenido bien el marcador a favor y eso nos dio confianza ponernos por delante. El penalti que no pitan hizo daño. El equipo dio la cara hasta el final, no puedo reprochar nada porque el Huesca se ha vaciado", indicó.

El almeriense explicó los gestos que le valieron la cartulina roja. "El VAR ha entrado tres veces en un tiempo excesivo, incluso la gente se ha aburrido de esperar y pitaba: la asistencia médica al portero, los cambios, los cinco minutos no eran justos... Por eso me ha expulsado, no me ha dado ninguna explicación y me parece injusto. No obstante, no hemos perdido por eso y felicito al Getafe".

No entendió Francisco que "con las mismas faltas cometidas, nosotros hemos visto cuatro amarillas y ellos ninguna. El penalti lo he visto claro, como el cuarto árbitro y el línea, pero el árbitro y el VAR no. Habrá que esperar a ver el vídeo".

E insistió al respecto en que "no sé si la cámara es la buena. El línea no sabe ni que decirme. Lo ha visto igual que yo. Pero bueno, no me quiero exceder más. Lo importante es que hay que levantarse y ser un equipo humilde. Ya no se puede hacer nada".

El Huesca fue en Getafe un equipo "que le ha puesto las cosas difíciles a un muy buen rival. En esas disputas de balón hemos estado equilibrados. Se ha ido por un penalti y no hemos tenido la capacidad de levantarnos. Por eso nos vamos de vacío". También se refirió el entrenador de los oscenses a que en la acción del penalti "Galán toca balón, veremos si podemos recurrir".

Akapo no pudo entrar en la convocatoria por una sobrecarga en el cuádriceps que sufrió en el entrenamiento del pasado sábado. Francisco quiso "felicitar a todos, se han vaciado y tendremos que seguir". El Huesca "llega de tan atrás" que no se fija aún en posibilidades matemáticas de permanencia: "Pensamos en el próximo encuentro. Hacer otra cosa es engañarse. El secreto es trabajar y seguir ilusionados dentro de todas las lesiones que estamos teniendo".

Bordalás, contento

El preparador del Getafe, José Bordalás, se mostraba "contento" por haber sumado "tres puntos importantes. Casi tenemos la permanencia conseguida e iremos partido a partido, no pensamos en la Champions". El técnico del cuarto clasificado de la Liga reconoció que el Huesca era "un equipo al alza y con un estímulo grande por ganar al Sevilla. En su única ocasión, en un error nuestro, se han puesto por delante". Sumaron los azulones "una victoria dificilísima pero importante, han hecho un derrote increíble. No me ha sorprendido el Huesca, tuvieron acierto y pusieron el partido complicado".