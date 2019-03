Bordalás: "Es el partido más difícil de la competición"

José Bordalás, entrenador del Getafe, rebajó este viernes la euforia que existe alrededor del equipo por su situación en la cuarta plaza de la clasificación y declaró que ellos no pelean por la 'Champions' pese a estar en esos puestos antes de recibir este sábado a la SD Huesca (20.45).

El Getafe es cuarto clasificado con 42 puntos, a seis del tercero, el Real Madrid, y con solo dos de ventaja sobre el quinto, el Alavés. "Nosotros no peleamos por la Champions, otra cosa es que estemos en esos puestos. Los objetivos los tenemos claros, no vamos a variar y más cuando quedan doce jornadas de campeonato y puede pasar cualquier cosa", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Soy de los que piensan que los elogios debilitan y cuando se elogia tanto, somos humanos, y nos podemos hacer más débiles. Yo trabajo para que los chicos tengan buen comportamiento, controlen su actitud y no se deben dejar llevar por los elogios", comentó.

Pese a la buena situación deportiva que vive el Getafe, Bordalás dijo que la salvación sigue siendo el objetivo principal. "Hasta que no lo consigamos matemáticamente no voy a comentar otra cosa", apuntó el técnico alicantino, que alertó de los peligros de su próximo rival, el colista Huesca. "Ha mejorado muchísimo. He advertido que mañana tenemos el partido más complicado del campeonato, sin duda. La clasificación no dice nada. De los últimos cinco partidos es el tercer mejor equipo y vienen con un estado de animo altísimo", señaló. "Aunque estén en descenso que nadie piense que va a ser cómodo o fácil. Tenemos un partido muy complicado, vienen con buena dinámica y lo está haciendo bien", comentó..