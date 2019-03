La distancia con la salvación queda en tres puntos para la SD Huesca

La jornada 26 de Primera División no pudo tener mejor desenlace para la SD Huesca. El viernes cayó el Rayo Vallecano. El sábado primero perdió el Valladolid y luego el Villarreal, y en El Alcoraz se vivió una explosión de jubilo con el 2-1 sobre el Sevilla con gol de Chimy Ávila justo al final incluido. Para ayer toda la atención estaba puesta en Ipurua donde los oscenses, sin pisar el campo, también jugaban. Sergi Enrich marcó para el Eibar en el minuto 87, el Celta sumó una nueva derrota y la salvación se acercó para el conjunto de Francisco Rodríguez a tan solo tres puntos, una victoria. Hace cinco jornadas la diferencia era de once.

Así, a lo largo de poco más de un mes no solo se ha vivido la eclosión del Huesca, sino el derrumbe de los demás conjuntos que pugnan por evitar el descenso, un grupo que parece ahora reducido al Valladolid, el Celta, el Villarreal y el Rayo Vallecano.

En lo que va de segunda vuelta, un tramo que arrancó con la visita del Atlético de Madrid a El Alcoraz, los altoaragoneses han sumado once puntos. Perdieron con los colchoneros y a continuación lograron un empate en Anoeta. El 0-0 fue positivo en cuanto a la imagen dada, pero no alivió nada la situación en la tabla ya que la permanencia quedó entonces en los ya mencionados once puntos de distancia, la mayor diferencia de todo el curso. Después, se produjeron los triunfos sobre el Valladolid (4-0) y el Girona (0-2), la derrota con el Athletic (0-1), el empate con el Espanyol (1-1) y la victoria contra los hispalenses.

En el mismo periodo de tiempo, el Villarreal ha conquistado seis puntos dentro de una racha que tan solo contempla un marcador favorable en sus últimos doce compromisos ligueros. Para el Celta y el Valladolid la situación es muy similar. La cosecha de ambos es de cuatro puntos y únicamente se han impuesto en uno de sus diez compromisos más inmediatos.

La historia del Rayo Vallecano es diferente y resulta todo un aviso. Compañero de penurias del Huesca a lo largo de la temporada en el fondo de la tabla, cuatro victorias consecutivas hicieron que incluso asomase la cabeza por encima de la zona de descenso. Sin embargo, desde entonces ha encadenado otros tantos marcadores desfavorables.

Los duelos directos

Restan doce jornadas y, habiéndose convertido la carrera por la permanencia en una lucha codo con codo, los duelos directos se antojan fundamentales en el devenir final. A este respecto, al Huesca aún le queda por medirse al Celta en casa y al Villarreal y al Rayo Vallecano a domicilio si bien estas citas serán tras un mes de marzo en el que tiene por delante los hitos del Getafe, el Alavés y el Real Madrid, conjuntos todos ellos que ocupan ahora mismo plaza de competición europea. Salir bien parado de ese complicado tramo del calendario es esencial.

En la lucha a vida o muerte por continuar entre los mejores, el Rayo tendrá mucho que decir. Todavía no se ha cruzado en la segunda vuelta con ninguno de los otros cuatro rivales directos y en las últimas dos jornadas ejercerá de anfitrión con el Valladolid y se desplazará a Vigo. Por el contrario, los pucelanos ya se han visto las caras con el Villarreal (0-0), el Huesca y el Celta, al que tumbaron con un 2-1. Solo les queda el desplazamiento al Estadio de Vallecas.

Para los castellonenses y los gallegos la situación es parecida a la del Huesca. De aquí a la conclusión del curso se tienen que ver las caras con otros tres compañeros de odisea.