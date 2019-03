Francisco: "La decisión del VAR entiendo que es la justa"

Frente al Sevilla, en la victoria de mayor prestigio de cuantas ha conseguido hasta ahora la SD Huesca en su andadura en Primera División, el videoarbitraje, el famoso VAR, volvió a dejarse notar. No es la primera vez en este curso ni será la última como bien apuntó un satisfecho Francisco tras el partido. "A las situaciones del VAR poco a poco nos iremos habituando; cuando se mete a analizar una jugada y decide parar el partido es porque hay muchas dudas", expuso el técnico de los azulgranas, quien consideró que "entiendo que la decisión final que se toma es la justa y hay que acostumbrarse porque va a pasar en muchas jornadas y acaba beneficiando al resultado".

El preparador almeriense reconoció que había habido dos partidos muy diferentes en cada una de las dos partes. En la primera los suyos se pusieron por delante y contaron con situaciones de gol y en la segunda todo cambió. "Nos han metido en nuestro campo y ha sido difícil salir de ahí, hemos intentado muchas cosas, pero no nos ajustábamos a lo que proponía el Sevilla", analizó, valorando que "en los últimos seis minutos el equipo se ha volcado y ha podido conseguir la victoria". Además, reconoció que la lesión de Miramón les había "trastocado", porque no había recambio para él al ser baja antes del partido Akapo.

A este respecto, en referencia a los numerosos jugadores lesionados con los que cuenta y al hecho de que Pulido vio su quinta tarjeta amarilla y, en principio, no podrá jugar contra el Getafe, expuso que "estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y nos vamos a reponer seguro preparando el partido con lo que tengamos para ponérselo difícil".

A falta de que el Celta visite este domingo al Eibar, la salvación ha quedado a tan solo tres puntos, una distancia que parecía inalcanzable hace no mucho, cuando llegó a estar a once. "Seguimos teniendo la misma fe que teníamos hace dos meses y continuamos siendo realistas, sabiendo la dificultad que tiene la categoría para nosotros y siendo conscientes de que nos vamos a enfrentar a equipos como el de hoy y así va a ser hasta el final de la Liga", arengó, advirtiendo que "hay que poner los pies en el suelo".

"Vamos a intentar mirar la clasificación de la misma manera, sabemos quiénes somos y de dónde venimos", continuó con la misma idea, pero felicitándose también porque "hace unas semanas nadie contaba con nosotros y el equipo ha dado muestras de un compromiso enorme, nunca hemos bajado los brazo y siempre hemos creído que era posible acercarse a la salvación"

Al respecto de la buena dinámica que arrastran los altoaragoneses en contraste con los resultados de sus rivales directos, comentó que "hay que alargarla todo lo posible", algo que depende del "trabajo y la actitud que tengamos". "Vamos a seguir nuestro camino siendo humildes y respetuosos con los demás", prosiguió.

Acerca del desenlace quiso recordar otras ocasiones en las que la suerte no les había acompañado: "Me he acordado mucho de los partidos del Getafe y el Villarreal, situaciones que teníamos controladas, pero que se torcieron en el último minuto".

Así, la victoria se la dedicó "a la plantilla, que hace un esfuerzo enorme durante la semana, y a la afición, que nos ha estado apoyando hasta el minuto 96".