El Sevilla, un rival en busca de una reacción

Un conjunto en trayectoria ascendente, no explosiva, pero sí continuada, contra otro a la deriva en la Liga que se ha tomado su visita a El Alcoraz como su gran oportunidad para cambiar su dinámica. La SD Huesca recibe este sábado a un Sevilla (18.30) que parece lo que es, un león fiero, pero que últimamente no atraviesa por su mejor momento y que a domicilio lleva toda la temporada bajando muchos enteros. Solo ha sacado adelante uno de sus últimos nueve compromisos ligueros y lejos del Sánchez Pizjuán no conoce la victoria desde la jornada 7, el 29 de febrero, cuando se impuso al Eibar por 1-3.

Sus números como visitantes sorprenden en un conjunto que marcha quinto, que lideró la tabla y que ha pasado 18 jornadas consecutivas en puestos de Champions League, unos puestos de privilegio de los que se cayó la semana pasada tras perder con el Barcelona (2-4). Teniendo en cuenta solo los encuentros lejos de su afición, sería el 12º con trece puntos repartidos entre tres triunfos, cuatro empates y seis tropiezos en los que ha marcado 18 goles y recibido veinte.

Despidió 2018 con un empate a uno frente al Leganés en Butarque (1-1) y en 2019 todavía no ha sacado nada de provecho en los desplazamientos. Ha caído con el Athletic (2-0), el Real Madrid (2-0) y últimamente con dos rivales del Huesca, el Celta (1-0) y el Villarreal (3-0). En este periodo de tiempo tampoco las cosas como local le han ido bien. Además del ya mencionado 2-4 con el Barcelona, firmó tablas con el Atlético de Madrid (1-1) y el Eibar (2-2). Su único oasis ha sido el 5-0 con el que goleó al Levante.

Desde que arrancó el año, todavía no ha marcado como visitante. La circunstancia contrasta con la de la SD Huesca, que en sus últimos cinco compromisos solo ha recibido dos goles, uno de penalti y otro de falta.

Expectación en su llegada a Huesca

Esta es la primera ocasión en la que el Sevilla visita al Huesca. La expedición hispalense llegó el viernes a última hora de la tarde al aeropuerto de la capital oscense y tanto allí como en el hotel de concentración hubo aficionados y curiosos esperando a sus jugadores.