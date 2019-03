Francisco: "Un punto no nos vale"

"Lo que buscamos y necesitamos es la victoria, pensar en un punto no nos vale de nada". Francisco Rodríguez afronta la visita del Sevilla a El Alcoraz con la máxima ambición aún sabiendo que el reto es complicado. "Es otra final en nuestra casa y tenemos que lograr el triunfo ante un muy buen equipo", marcó este viernes como objetivo el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, apuntando también que, en caso de que el marcador acabe en tablas, como en la última jornada contra el Espanyol, y teniendo en cuenta cómo se haya desarrollado el choque, "se puede dar por bueno una vez que haya pasado el partido". La derrota, no es una opción.

NOTICIAS RELACIONADAS Rivera sufre una fractura en el codo

Francisco mostró en la previa del partido confianza y seguridad, aunque tampoco escondió circunstancias que están complicando aún más las cosas a los altoaragoneses como las lesiones y que tiene alguna duda de cara a la alineación que presente. "Vamos a adaptarnos un poco a todo, a la situación de la plantilla y al rival, estamos terminando de darle la vuelta a la idea que hemos trabajado durante la semana", reconoció,

El entrenador almeriense situó la paciencia como una de las claves del choque. "Nunca podemos ir a ganar el partido en el minuto uno", advirtió. "Por nuestra posición en la tabla y los resultados, tenemos que hacer un partido largo e intentar que siempre esté abierto", señaló, apuntando también que "hay que mantener la concentración los noventa minutos".

De este modo, en su cabeza, ya visualiza cómo se puede desarrollar el encuentro: "Parecido a nuestros últimos compromisos en casa, salvando la primera parte con el Athletic, que ha sido el rival que más nos ha incomodado. Tenemos que ser muy equilibrados con y sin balón". "El Sevilla es muy dinámico, con jugadores verticales, se mueve muy bien con espacios y le gusta llevar la iniciativa", comentó sobre los hispalenses, por lo que cuando el Huesca tenga la posesión "intentará decansar y cuando no, habrá que sufrir".

El preparador se mostró muy cauto con su próximo oponente a pesar de que sus últimos resultados no hayan sido positivos. "Es uno de los mejores equipos de la competición, no está sacando los partidos de fuera de casa, pero es un equipazo y cualquiera de sus jugadores podría estar en cualquier conjunto de alto nivel en Europa", aseguró. Por este mismo motivo, no supo apuntar hacia un peligro concreto que pueda presentar el bloque de Pablo Machín. "Navas está jugando de lateral derecho, Banega, Silva, Ben Yedder, no se puede hablar de uno, es un conjunto con un potencial enorme", comentó.

NOTICIAS RELACIONADAS Dónde ver el SD Huesca-Espanyol por TV e internet

A este respecto, y a tenor de que en los dos contendientes las lesiones han sido protagonistas a lo largo de la semana, destacó que "tienen una plantilla muy extensas, nosotros entrenamos el jueves con 15 jugadores de campo y ellos, aunque puedan tener alguna baja, tendrán 25 jugadores y dónde elegir porque han podido equilibrar los minutos entre todos en todas las competiciones en las que han participado".

Cuando el Huesca arranque su partido ya habrán jugado casi todos sus rivales directos. "Tenemos que abstraernos y ya hemos demostrado que sabemos manejar esa situación. Lógicamente conoceremos los resultados, pero el único que nos vale es de El Alcoraz", consideró, dado que, en su opinión, "lo que hagan los rivales nos interesará en la última jornada de la Liga".