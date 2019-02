Una afición siempre fiel

Si algo es seguro cada vez que la SD Huesca juega en su estadio es que el apoyo no le faltará desde la grada. La temporada de debut en Primera División de los azulgranas se está viviendo con intensidad y emoción en la capital oscense, y esos sentimientos se traducen en las importantes entradas que está registrando El Alcoraz. De hecho, el próximo sábado contra el Sevilla y aún a pesar de coincidir el partido con el desfile de carnaval, el lleno se volverá a rozar. Este miércoles, en menos de una hora, se despacharon las cerca del centenar de entradas que el club pudo sacar a la venta. El fenómeno resulta análogo al de la visita del Athletic el lunes de la semana pasada. Para entonces, el jueves anterior se volvieron a poner a disposición del público otros tantos pases que ‘volaron’ en dos horas. Ahora, aquel que quiera asistir y aún no tenga su billete, deberá estar atento a la opción de ‘Libera tu asiento’, con la que los abonados pueden dejar libre su plaza en caso de que no puedan asistir al partido.

Ni la irregular marcha del equipo en lo deportivo, especialmente en la primera vuelta, ni los horarios, muchas veces poco habituales, han hecho mella. Así, atendiendo a los datos de espectadores que facilita la La Liga, la ocupación media en El Alcoraz en los doce encuentros que ha albergado en lo que va de curso es del 87%, lo que le sitúa como uno de los campos con las gradas más pobladas de la competición. En niveles similares se mueven Mendizorroza (Alavés), Butarque (Leganés) y Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid).

Tras las reformas que se llevaron a cabo en la instalación de la SD Huesca el pasado verano, el aforo se elevó hasta las 7.638 butacas. El promedio de asistencia actual es de 6.654, frente al de 4.187 que se registró la temporada pasada.

El primer partido en la élite de los azulgranas como locales lo vivieron en directo 6.502 personas. Fue contra el Rayo Vallecano y se disputó en viernes a las 21.00. Desde entonces, el lleno total todavía no se ha alcanzado, pero en dos ocasiones ha estado muy cerca, contra el Real Madrid y frente al Atlético de Madrid. Con el conjunto blanco, el número de asistentes fue de 7.341 y con los rojiblancos, de 7.107. En el lado opuesto de la balanza se sitúa el cruce con el Betis. Los sevillanos llegaron a Huesca en la víspera del Día de Reyes y el duelo se programó para las 20.45.

Al ambiente que ya de por si se genera dentro del campo, el Huesca también ha querido en las últimas ocasiones extender lo que se pretende que sea una fiesta a las horas previas del encuentro en cuestión. Ya contra el Valladolid se ofreció bebida y comida gratis, con animación y música incluida, para recibir al equipo en su llegada al estadio por todo lo alto, y se repitió contra el Athletic.

También en los desplazamientos

Del mismo modo que ocurre con los partidos como local, tampoco en los desplazamientos los azulgranas se están encontrando solos. En el último a Barcelona para visitar al Espanyol el viernes pasado viajaron más de 600 hinchas e incluso más de un centenar volaron junto a la expedición oscense hasta Vigo para encontrarse con el Celta.