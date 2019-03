Ortas: "Sobre Nolaskoain no ha habido punto de encuentro"

El director general de la Sociedad Deportiva Huesca, Josete Ortas, habló en la jornada del Club de Negocios SDH, celebrada en el Balneario de Panticosa este jueves y en la que también estuvo presente el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre la búsqueda de un central que los azulgranas están llevando a cabo. El directivo descartó completamente la opción de Raúl Albentosa, jugador en paro ex del Deportivo de La Coruña, y, acerca de los contactos producidos con el Athletic para conseguir la cesión de Nolaskoain, explicó que, aunque la respuesta del club vasco había sido “muy buena”, no se había llegado “a un punto de encuentro”. “El mercado es el que es y no vamos a volvernos locos”, expuso, reconociendo que no estaba siendo fácil encontrar un jugador que cubra la baja de Insua.

“Hemos estado barajando opciones, pero nuestras opciones son reducidas, tenemos que ir a jugadores que están en sus clubes a los que no se les va a permitir reponer su marcha”, continuó, señalando también que otra opción son aquellos futbolistas que no cuentan en sus equipos, pero poniendo de manifiesto que en esos caso difícilmente van a poder ser de utilidad para el Huesca.

“Ni vamos a bajar en la jornada 30, ni vamos a estar salvados”, comentó, poniendo en valor que la dinámica del equipo es las últimas jornadas es de “casi estar en competiciones europeas” y recomendando que “hay que estar tranquilos y confiar en llegar con opciones al final para pelear a tope”.

El directivo también tuvo palabras de reconocimiento hacia Francisco Rodríguez, el entrenador. “Desde que cogió las riendas, el equipo ha funcionado bastante bien. En las primeras jornadas no se tradujo en puntos, pero se veía que el grupo competía y en los últimos partidos ya han llegado los resultados”, analizó.