Nolaskoain, el último central tanteado

Peru Nolaskoain es el último de los centrales por el que ha mostrado interés la SD Huesca para tratar de cubrir la baja de Pablo Insua, lesionado desde que se rompió el ligamento de la rodilla izquierda en la visita al Girona el pasado 9 de febrero. El central vasco de 20 años estaría dispuesto a incorporarse a la disciplina de Francisco Rodríguez hasta el final de la temporada como cedido, pero su club no ve clara la operación a pesar de que el jugador no está entrando en los planes de su entrenador Gaizka Garitano.

El de Zumaia se encuentra alternando el primer equipo con el filial de Segunda División B, con el que tiene ficha. Con Berizzo en el banquillo de San Mamés inició la temporada como titular en las dos primeras jornadas de Liga y disputó otros ocho encuentros en la élite. Sin embargo, desde la salida del entrenador argentino tan solo ha vuelto a vestirse de corto en la categoría de bronce.

La situación sería similar a la ya vivida en el pasado mercado de invierno con el portero Álex Remiro. Entonces, al igual que ahora, había un convencimiento por parte del jugador a venir a El Alcoraz, pero no así en el Athletic de Bilbao, que ya mantiene a préstamo con los oscenses a otro central, Etxeita.

Además de en Nolaskoain, el Huesca también ha mostrado especial interés por otros tres centrales, Ignasi Miquel, del Getafe, y dos que se encuentran actualmente sin equipo Chico Flores y Raúl Albentosa. Con el primero los oscenses se encontraron con la negativa del club madrileño, con el segundo la normativa impide su contratación al haber estado jugando anteriormente en una entidad extranjera, el Rubin Kazan, y con el tercero el problema reside en que, a pesar de que Albentosa rescindió su contrato con el Deportivo de La Coruña, en el acuerdo se incluyó una cláusula por la que si el defensa se incorporaba a otro club nacional los gallegos debían recibir una compensación económica.